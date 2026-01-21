Logo
Још једна несрећа у Шпанији: Машиновођа погинуо, више особа повријеђено

21.01.2026

07:04

Жељезничка несрећа у Шпанији
Фото: Joan Mateu Parra/Tanjug/AP

Машиновођа је погинуо, а најмање 37 особа је повријеђено, од којих је петоро у критичном стању, када је приградски воз синоћ ударио у обрушени потпорни зид и искочио из шина близу Барселоне, саопштила је шпанска полиција.

Медицински званичници су навели да је пет особа у тешком стању, шест има умјерене повреде, а 26 је задобило лакше повреде. Према информацијама које је пружила ватрогасна служба, већина повријеђених била је у првом вагону, који је поднио највећи дио удара о зид, пренио је "Паис".

СПЦ

Друштво

Славимо свете мученике Јулијана и Василису: Изговорите ову молитву да отјерате невоље

Првобитне претпоставке указују на то да је инфраструктура можда урушена због киша које су падале посљедњих неколико дана у Каталонији, наводи шпански лист.

Ватрогасна служба, која је распоредила 70 припадника на мјесту несреће, извијестила је путем друштвених мрежа да је потпорни зид ојачан како би се спријечило даље урушавање.

Навела је и да су морали да избаве једног повријеђеног који је био заробљен у олупини воза.

Саобраћај на тој жељезничкој линији је обустављен.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Свијет

Разбијен ланац рада на црно у Њемачкој, осуђен и држављанин БиХ

Још један воз искочио је у понедјељак из шина у Каталонији, а није било повријеђених. Ту незгоду изазвало је камење које је пало на пруге због олује која је погодила Ђирону.

Шпански синдикат жељезничких машиновођа је позвао на обуставу каталонског приградског жељезничког саобраћаја „до даљег обавјештења“ након сазнања за несрећу.

Машиновође желе да се прегледа цијела инфраструктура како би се процијенио утјецај недавних олуја, наводи "Паис".

Појачане мјере безбједности уведене су у тренутку када се шпански жељезнички саобраћај суочава са озбиљном кризом, након тешке несреће која се догодила у недјељу код мјеста Адамуз у провинцији Кордоба, гдје је при исклизнућу два брза воза погинула најмање 41 особа, а више од 100 их је повријеђено.

