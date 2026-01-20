Logo
Захарова: Изјаве европских лидера у Давосу театар апсурда

Фото: Танјуг/АП

Изјаве европских лидера на Свјетском економском форуму у Давосу звуче као представе у међународном театру апсурда, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Читам вијести из Давоса. Знате, постоји театар апсурда. А ово чак нису његове представе, већ међународни позориште апсурда", написала је Захарова на Телеграму.

Она је додала да јој се највише од свега допао приједлог предсједника Финске Александра Стуба о одласку у сауну са председником САД Доналдом Трампом да би се ријешио проблем Гренланда.

Истакла је да "западно тумачење људских права и либералних вриједности заслужују овације", преноси Спутњик.

Фински предсједник је изјавио да би одлазак у сауну с Трампом могао да допринесе проналажењу рјешења за Гренланд.

"Понекад је корисно прикочити, отићи у сауну, добро се презнојити и послије тога наћи решење... Од `дипломатског голфа` до `дипломатске сауне`", рекао је Стуб за "Вашингтон пост".

Марија Захарова

