Захарова: Изјаве европских лидера у Давосу театар апсурда

СРНА
20.01.2026
22:35
Изјаве европских лидера на Свјетском економском форуму у Давосу звуче као представе у међународном театру апсурда, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Читам вијести из Давоса. Знате, постоји театар апсурда. А ово чак нису његове представе, већ међународни позориште апсурда", написала је Захарова на Телеграму.
Она је додала да јој се највише од свега допао приједлог предсједника Финске Александра Стуба о одласку у сауну са председником САД Доналдом Трампом да би се ријешио проблем Гренланда.
Истакла је да "западно тумачење људских права и либералних вриједности заслужују овације", преноси Спутњик.
Фински предсједник је изјавио да би одлазак у сауну с Трампом могао да допринесе проналажењу рјешења за Гренланд.
"Понекад је корисно прикочити, отићи у сауну, добро се презнојити и послије тога наћи решење... Од `дипломатског голфа` до `дипломатске сауне`", рекао је Стуб за "Вашингтон пост".
