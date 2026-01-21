Славимо свете мученике Јулијана и Василису: Изговорите ову молитву да отјерате невоље

Извор:
21.01.2026
Српска православна црква и њени вјерници данас славе празник посвећен Светим мученицима Јулијану и Василиси, светитељима који су живјели и за хришћанску вјеру страдали почетком 4. вијека.
Свети мученици Јулијан и Василиса су још за живота били угледни и веома поштовани хришћани. Иако су се вјенчали, заветовали су се да ће живот провести као брат и сестра, ширећи хришћанство и помажући сиротињи.
Зато је Јулијан је основао мушки манастир, а Василиса женски. Према причи, биле су то велике заједнице у којима се живјело по хришћанским вриједностима и мјерилима – у Јулијановом манастиру било је око 10.000 монаха, а у Василисином 1.000 монахиња. Међутим, онда су за хришћане настала тешка времена. Цар Диоклецијан је прогонио и мучио припаднике ове вјере, подједнако мушкарце, као и жене.
Василиса и Јулијан су знали да ће прије или касније доћи и до њих. Василиса је Бога молила једино да ниједна од њених монахиња не пострада и не поколеба се у својој вјери. Према предању, Бог је услишио ову молитву и у току наредних шест мјесеци, све монахиње су умрле. Ипак, оне су раширених руку и као дар прихватиле одлазак у смрт и избављење од опасности која их је чекала на Земљи. На крају, Василиса је уснила диван сан – видјела је све своје духовне сестре, “свијетле и радосне као анђели” како је позивају да дође к њима. Убрзо након тога, и она је преминула и придружила им се.
Јулијаново и Василисино искушавање коначно се завршило 313. године када је и Јулијан часно пострадао за Христа и његову вјеру. Свети мученике Јулијана и Василису славе и поштују припадници свих хришћанских заједница. Српска православна црква слави њихов дан 8. јануара по црквеном, а 21. јануара по грегоријанском календару.
Због тешког живота који су водили и страшних мука које је Јулијан истрпио зарад своје вјере и посвећености Христу, ови мученици се данас сматрају заштитницима свих несрећних и неправедно оптужених људи који страдају због својих увјерења и ставова. Молитва каже да ће сва неправда која им је за живота начињена бити стоструко исправљена и добрим враћена докле год остану искрени и истрајни у вјери и правди.
Према вјеровању, ако изговорите молитву Светим мученицима Јулијану и Василиси можете да отјерате све невоље од себе и вољених:
“Браком везани, Христом везанији. Савез духовни — савез је трајнији. У књигу Живих Дух их уписа: „Братац Јулијан, сестра Василиса“. Све оставише, за Христом пођоше. И час кад куцну животе дадоше За љубав Божју, љубав трисунчану, Славу презреше. сву славу земљану; Љубављу к Богу себе прославише и примјер диван наш оставише. Богатство цркви, и украс и дика: Крв чудотворна чудних мученика.”
