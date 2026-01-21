Logo
Large banner

Славимо свете мученике Јулијана и Василису: Изговорите ову молитву да отјерате невоље

Извор:

Агенције

21.01.2026

07:00

Коментари:

0
Славимо свете мученике Јулијана и Василису: Изговорите ову молитву да отјерате невоље
Фото: АТВ

Српска православна црква и њени вјерници данас славе празник посвећен Светим мученицима Јулијану и Василиси, светитељима који су живјели и за хришћанску вјеру страдали почетком 4. вијека.

Свети мученици Јулијан и Василиса су још за живота били угледни и веома поштовани хришћани. Иако су се вјенчали, заветовали су се да ће живот провести као брат и сестра, ширећи хришћанство и помажући сиротињи.

Зато је Јулијан је основао мушки манастир, а Василиса женски. Према причи, биле су то велике заједнице у којима се живјело по хришћанским вриједностима и мјерилима – у Јулијановом манастиру било је око 10.000 монаха, а у Василисином 1.000 монахиња. Међутим, онда су за хришћане настала тешка времена. Цар Диоклецијан је прогонио и мучио припаднике ове вјере, под‌једнако мушкарце, као и жене.

Василиса и Јулијан су знали да ће прије или касније доћи и до њих. Василиса је Бога молила једино да ниједна од њених монахиња не пострада и не поколеба се у својој вјери. Према предању, Бог је услишио ову молитву и у току наредних шест мјесеци, све монахиње су умрле. Ипак, оне су раширених руку и као дар прихватиле одлазак у смрт и избављење од опасности која их је чекала на Земљи. На крају, Василиса је уснила диван сан – видјела је све своје духовне сестре, “свијетле и радосне као анђели” како је позивају да дође к њима. Убрзо након тога, и она је преминула и придружила им се.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Свијет

Разбијен ланац рада на црно у Њемачкој, осуђен и држављанин БиХ

Свети Јулијан није стигао да оплаче своју вољену жену. Његов манастир је потпуно уништен, монаси су побијени или утамничени, а он сам је мучен страшним мукама. Одбијавши да се одрекне Христа и издржавајући све тегобе, Јулијан је успио да поколеба и на крају преобрати у хришћанство још много људи укључујући и неколико својих тамничара. Према предању, мучило га је чак 20 војника и требало им је чак седам дана да га убију.

Јулијаново и Василисино искушавање коначно се завршило 313. године када је и Јулијан часно пострадао за Христа и његову вјеру. Свети мученике Јулијана и Василису славе и поштују припадници свих хришћанских заједница. Српска православна црква слави њихов дан 8. јануара по црквеном, а 21. јануара по грегоријанском календару.

Због тешког живота који су водили и страшних мука које је Јулијан истрпио зарад своје вјере и посвећености Христу, ови мученици се данас сматрају заштитницима свих несрећних и неправедно оптужених људи који страдају због својих увјерења и ставова. Молитва каже да ће сва неправда која им је за живота начињена бити стоструко исправљена и добрим враћена докле год остану искрени и истрајни у вјери и правди.

Према вјеровању, ако изговорите молитву Светим мученицима Јулијану и Василиси можете да отјерате све невоље од себе и вољених:

“Браком везани, Христом везанији. Савез духовни — савез је трајнији. У књигу Живих Дух их уписа: „Братац Јулијан, сестра Василиса“. Све оставише, за Христом пођоше. И час кад куцну животе дадоше За љубав Божју, љубав трисунчану, Славу презреше. сву славу земљану; Љубављу к Богу себе прославише и примјер диван наш оставише. Богатство цркви, и украс и дика: Крв чудотворна чудних мученика.”

Подијели:

Тагови:

СПЦ

svetac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Lisice zatvor pritvor

Свијет

Разбијен ланац рада на црно у Њемачкој, осуђен и држављанин БиХ

2 ч

0
Централне вијести АТВ, 20.01.2026.

Централне вијести

Централне вијести АТВ, 20.01.2026.

10 ч

0
Реал Мадрид декласирао Монако – Мбапе, Белингем и Винисијус режирали голијаду у Лиги шампиона

Фудбал

Реал Мадрид декласирао Монако – Мбапе, Белингем и Винисијус режирали голијаду у Лиги шампиона

10 ч

0
Захарова: Изјаве европских лидера у Давосу театар апсурда

Свијет

Захарова: Изјаве европских лидера у Давосу театар апсурда

10 ч

0

Више из рубрике

Одликовање Путина и љубав према Чечави: Доктор Угљеша је понос Српске!

Друштво

Одликовање Путина и љубав према Чечави: Доктор Угљеша је понос Српске!

11 ч

0
Лото / Лутрија

Друштво

Лото резултати 6. кола (20. јануар 2026): Извучени бројеви и Џокер комбинација

13 ч

0
Благи пораст рођених беба у Бијељини

Друштво

Благи пораст рођених беба у Бијељини

13 ч

0
Нема више тек тако у Хитну помоћ! Стигла су нова правила

Друштво

Нема више тек тако у Хитну помоћ! Стигла су нова правила

13 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

09

14

Запаљена два аута, пожар пријетио зградама

09

11

Разбојник напао радницу, па побјегао због једног њеног потеза

09

05

Катаклизма: Улице под водом, затворене школе, стотине људи евакуисано

08

57

Трамп запријетио: Бићете збрисани са лица земље

08

48

Олга Даниловић испала са Аустралијан опена

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner