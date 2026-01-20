Logo
Благи пораст рођених беба у Бијељини

Аутор:

Сања Трифковић

20.01.2026

20:01

Благи пораст рођених беба у Бијељини

Судећи по првим данима јануара, и броју од преко педесет порођаја, може се рећи да је година у бијељинском породилишту кренула добро. Бројке су ово које охрабрују у вријеме када је евидентно све мање рођених како код нас тако и у региону.

"До краја мјесеца можемо да очекујемо бар минимум 80 порођаја за овај мјесец и можемо да кажемо у овом моменту да нам је лијепо почела ова година. Највише се порађају прворотке, затим другоротке, али је и све већи број парова који желе да остваре потомство трећи и четврти пут", каже примаријус др Миливоје Пелемиш, начелник Одјељења за гинекологију и акушерство у ЈЗУ „Свети врачеви“, Бијељина.

Благи пораст забиљежен је и при упису новорођених беба у матичне књиге рођених у Бијељини. У односу на 2024. годину, прошле године је уписано за око 2000 беба више. У матичној служби надају се да ће овај тренд раста бити настављен.

„У односу на претходну годину, мало је забиљежен пораст када је у питању број рођених и укупан број рођених за претходну годину је 1083.Ове године биљежимо раст броја рођених поредећи са 2024.годином за око 200 је беба је више било", каже Драгана Копривица, в.д. начелника за Општу управу у Градској управи града Бијељина.

Како би будућим мајкама и њиховим бебама осигурали што боље услове боравка у болници и при самом порођају, бијељинска болница увела је бројне могућности попут простора за психо-физичку припрему за порођај, као и могућност присуства особе од повјерења на самом порођају.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

