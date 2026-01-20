Амина (18) која се удала у Бугојну побјегла од мужа: Нашли су је промрзлу, голу и босу

Извор:
Аваз
20.01.2026
16:29
Осамнаестогодишња Амина Џелиловић Дедић из Бугојна која се удала у друго село, успјела је да побјегне од породице Дедић, сазнаје портал „Аваза“.
Како пише Аваз, Амина је тренутно у полицијској станици гдје даје изјаву надлежним органима. Како је за „Аваз“ потврдила Аминина мајка Азра, њена кћерка је успјела побјећи код комшинице и то самовољно. – Сакрила се код прве комшинице, успјела је побјећи, гола, боса, промрзла.
Жена је угостила и позвала Амининог оца. Отац је позвао свог брата и радног колегу и отишли су по њу аутомобилом, јер је отац није могао повести, јер има забрану приласка. Амина је у станици видно потресена, ово је оно што сам најгоре сумњала, да је била малтретирана.
Све оно најгоре што су од ње радили, али ето успјела је побјећи. Хвала Богу, спасила је живу главу рекла нам је њена мајка кроз сузе. Азра је данас била и на суду гдје је дала изјаву, а везано за случај када је породица Дедић позвала полицију, након што им је Азра дошла пред кућу како би видјела своје дијете.
– Муж и жена који су је примили у кућу биће наведени као свједоци да је самовољно побјегла ту рекла је Азра Ђелиловић. Подсјећамо, како је “Аваз” и раније писао, Амина се удала за Рифата којег је упознала путем друштвених мрежа, међутим, њена мајка није вјеровала да је Амина срећна, те је мислила да је у опасности и да је Рифат и његови родитељи малтретирају психички и физички.
