Пси луталице упали на имање и усмртили пола стада оваца

20.01.2026

13:34

Коментари:

0
Пси луталице упали на имање и усмртили пола стада оваца
Фото: Pixabay

Пси луталице упали су на имање Сабахудина Лемеша у селу Грачаница код Високог и усмртили пола стада оваца.

Како су из породице овог домаћина потврдили за "Агроклуб", инцидент се догодио у ноћи са суботе на нед‌јељу, 17. на 18. јануара.

Страшан призор затекао је власник, када је у нед‌јељу ујутро дошао нахранити овце.

Дрвена врата штале су била оштећена, а у објекту усмрћена грла.

"Прије напада стање у стаду је било 32 грла, усмрћено је 16 оваца и јагњади. Од усмрћених оваца 5-6 њих су биле сјајне", кажу из породице Лемеш, додавши да је страдало 8 јагњади.

Штала је удаљена око 150 метара од куће. До сада нису имали проблема са нападима на овце, али у посљедње вријеме како наводе, забиљежено је неколико агресивних напада у комшилуку.

"Био је полицијски увиђај, а и ветеринар је дао свој извјештај. Претпоставка је, 99 одсто да су их напали пси луталице, јер су снимљени код других домаћина који су имали камере", додају.

Процијењена штета износи око 12.500 КМ.

ovce

psi lutalice

Коментари (0)
