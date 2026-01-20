Скупље добровољно пензијско осигурање

Извор:
20.01.2026
Почетком сваке године, Федерални завод за пензијско и инвалидско осигурање објављује мјесечни износ добровољног пензијског осигурања.
Овај тип осигурања становништво може самостално уплаћивати под условом да су здравствено способни у доби од 15. до 65. године живота, држављани БиХ с пребивалиштем у Федерацији или Дистрикту Брчко те оно најбитније – да су незапослени.
Износ доприноса за добровољно осигурање се обрачунава по узору на износ просјечне плате коју објави Федерални Завод за статистику.
Према томе, мјесечна уплата за 2026. годину износи 418 КМ, 60 марака више у односу на прошлу годину.
Економски аналитичари не сматрају ову услугу дугорочном нити правим начином да се доприноси пензијском фонду.
