Цвијановић: "Тројка" очајнички покушава да се консолидује у јавности

Извор:

АТВ

09.02.2026

22:56

Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић указала је да "тројка" на све начине покушава да се консолидује у јавности, па сада и усвајање Програма реформи желе да представе као неки успјех, и поручила им да су очајници.

"Још само да почну привијати облоге на чело у Сарајеву. Какав преокрет? Усвајани су и до сада", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс" поводом писања федералних портала који подршку СНСД-а усвајању Програма реформи називају преокретом.

Усвајање Програма реформи 2025. у функцији је обезбјеђивања услова за континуиран рад институција БиХ на утврђивању приоритета у реализацији обавеза које произлазе из учешћа у програму "Партнерство за мир", саопштено је из Савјета министара.

Тагови:

Жељка Цвијановић

Савјет министара БиХ

