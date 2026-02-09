Цвијановић: "Тројка" очајнички покушава да се консолидује у јавности

Извор:
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић указала је да "тројка" на све начине покушава да се консолидује у јавности, па сада и усвајање Програма реформи желе да представе као неки успјех, и поручила им да су очајници.
"Још само да почну привијати облоге на чело у Сарајеву. Какав преокрет? Усвајани су и до сада", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс" поводом писања федералних портала који подршку СНСД-а усвајању Програма реформи називају преокретом.
Усвајање Програма реформи 2025. у функцији је обезбјеђивања услова за континуиран рад институција БиХ на утврђивању приоритета у реализацији обавеза које произлазе из учешћа у програму "Партнерство за мир", саопштено је из Савјета министара.
Још само да почну привијати облоге на чело у Сарајеву. 😂 Kакав преокрет? Усвајани су и до сада. Тројка на све начине покушава да се консолидује у јавности, па сада и ово желе да представе као неки успјех. Какви очајници. pic.twitter.com/UUlzF0YO8c— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) February 9, 2026
