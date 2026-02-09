НСРС ускоро разматра враћање овлаштења Српској

Аутор:Маријана Ивељић
09.02.2026
19:12
Коментари:0
СНСД ће предложити Народној скупштини да се Српској врате одузета овлаштења која је добила Дејтонским споразумом, саопштио је то лидер ове странке, Милорад Додик.
Бошњаци ће, каже Милорад Додик, прихватити враћање надлежности Републици Српској ако су свјесни актуелне ситуације, а ако не желе – добиће право Српске на самоопредјељење. Јер политички циљ Републике Српске је право на самоопредјељење, до самосталности.
"То значи да се врати војска, гранична полиција. Да се укине Суд и Тужилаштво БиХ, да се врати обавјештајна служба да се модел фискалног система врати у надлежност Српске, да се буџет БиХ креира на бази ротација из буџета ентитета и да нема изворне приходе како је то предвиђено дејтонским споразумом и ми не тражимо ништа од оног што је предвиђено Дејтоном", рекао је Лидер СНСД-а Милорад Додик.
Владајућа коалиција у Републици Српској ће, најављује Додик разговарати са свим Србима у заједничким институцијама о тренутку када ће напустити своје позиције. Њима ће, како наводи бити обезбијеђен новац за плате какве имају у тим институцијама у наредних годину дана док се не формирају органи који ће моћи да прихвате њихово дјеловање и сви ће имати радни однос у органима Српске.
О враћању надлежности Републици Српској које јој припадају на основу Дејтона говорила је и в.д. предсједника Ана Тришић Бабић.
"Са овог мјеста овдје што сам пар мјесеци била, гледајући на све ово што се дешава из Сарајева и међународне заједнице сматрам и мислим да би Република Српска требала да врати и донесе свој републички изборни закон и да јој се никад више ово не понови. Ово је било силовање демократије против Републике Српске, грађана Републике Српске", казала је в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић.
Сви закони на нивоу БиХ којима су створене институције наметањем одлука високих представника, треба да се преиспитају, поручио је кандидат СНСД-а за предсједника Републике. Синиша Каран позива и опозицију у Српској да у томе учествује, јер како каже на нивоу БиХ мора бити једна партија која се зове Република Српска.
"Све институције на нивоу БиХ које су настале наметнутим законом високог представника, рушењем Дејтонског споразума, преноса надлежности мимо уставних процедура, а подсјећам високи представници су донијели 916 кључних одлука које су урушиле Дејтонску структуру. У том смислу их позивам да заједнички скупа преиспитамо све законе који су донесени на овакав начин на нивоу БиХ а чији је искључиви задатак урушавање Републике Српске", рекао је новоизабрани предсједник Републике Српске Синиша Каран.
У таквој држави, какву Сарајево жели, каже Каран хришћани - Срби и Хрвати били би само националне мањине. Подвлачи да пред руководством Српске лежи тежак задатак који се огледа у томе да се преиспитају два ресурса - изборно законодавство и правосудни систем.
