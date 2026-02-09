Познато гдје се налази Здравко Чолић након што је бачена бомба на његову вилу

Извор:
Телеграф
09.02.2026
18:51
Коментари:0
Познати пјевач Здравко Чолић борави изван Београда, након што је на његову вилу на Дедињу бачена бомба.
Славни музичар фотографисан је на Златибору, у једном од хотела, а фотографије је на друштвеним мрежама објавила црногорска глумица Марта Ћеранић. Њих двоје срели су се у ресторану хотела, гдје су се и фотографисали.
Свијет
Појавио се сумњив комби: Полиција хитно затворила дијелове ових градова
- Испунила сам жељу малој и великој Мартици. Чолић, Здравко Чолић - написала је Ћеранић уз објављене фотографије.
Подсјећамо, сва тројица осумњичених за бомбашке нападе на подручју Дедиња и Палилуле тренутно се налазе у рукама полиције.
Најновији детаљи истраге указују на готово филмски сценарио. Осумњичени су за бијег користили су електричне тротинете, док су саме експлозије снимали мобилним телефонима.
Потпредсједник Владе Србије и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да су припадници београдске полиције и Управе криминалистичке полиције, у координацији с Вишим јавним тужилаштвом, ухапсили и трећу особу осумњичену за бацање ручних бомби на породичне куће у Београду.
Свијет
Лавров: Сумњам да ће Америка подржати распоређивање европских снага у Украјини
Ухапшени П. С. (28) сумњичи се да је заједно са Сенадом М. (32) и Марком А., који су раније приведени, учествовао у нападима који су узнемирили главни град Србије, укључујући и активирање експлозивне направе у дворишту куће познатог пјевача Здравка Чолића.
Најновије
Најчитаније
22
56
22
48
22
45
22
44
22
38
Тренутно на програму