За дионицу на Коридору 5Ц више од 140 милиона евра

Више од 140 милиона евра бесповратних средстава Европске комисије биће уложено у изградњу дионице ауто-пута Мостар сјевер - Мостар југ на Коридору "Пет це", саопштено је из Савјета министара.
На данашњој сједници Савјет министара утврдио је Приједлог уговора о гранту између БиХ и Европске банке за обнову и развој, који се односи на инвестициони грант из програма Европског заједничког фонда за Балкан, а којим ће управљати ЕБРД.
Грант у износу од 140.372.000 евра намијењен је финансирању изградње око 15 километара дуге дионице ауто-пута са двије двоструке траке, која почиње петљом Мостар сјевер, а завршава петљом Мостар југ, са пет тунела и десет вијадуката на сваком коловозу.
Бесповратним средствима суфинансира се пројекат Коридор "Пет це" - Мостар сјевер - Мостар југ, заједно са раније закљученим уговором о зајму између БиХ и ЕБРД-а, вриједним 220 милиона евра.
Приједлог уговора са основама за његово закључивање биће достављен Предсједништву БиХ у даљу процедуру одлучивања, а за потписника у име БиХ предложен је министар финансија и трезора.
Савјет министара дао је задужења надлежним институцијама ради убрзања испуњавања обавеза БиХ за повлачење средстава из Плана раста.
Дирекција за економско планирање БиХ дужна је да до наредне сједнице Савјета министара достави нацрт одлуке о успостављању институционалног оквира, док је Министарство финансија и трезора задужено да достави појединачне нацрте споразума о зајму и инструменту ради разматрања и упућивања у даљу процедуру.
Савјет министара задужио је институције БиХ - обрађиваче прописа да Дирекцији за европске интеграције у што краћем року доставе преводе на енглески језик свих прописа који су усклађивани са правном тековином ЕУ ради контроле квалитета превода.
Наглашено је да су институције БиХ дужне да приликом превођења правних прописа обавезно користе "Приручник за превођење правних прописа у БиХ на енглески језик".
Ови закључци проистекли су из информације Дирекције за европске интеграције о превођењу докумената и прописа у процесу европских интеграција, коју је Савјет министара усвојио на сједници.
Циљ ових активности јесте убрзање припрема БиХ за аналитички преглед усклађености домаћег законодавства са законодавством ЕУ, односно процес скрининга.
Наредна сједница Савјета министара најављена је за 18. фебруар.
