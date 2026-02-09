Logo
Large banner

Стручњаци упозоравају: Ако овако спавате, озбиљно угрожавате здравље

Извор:

Индекс

09.02.2026

19:30

Коментари:

0
Спавање дјевојка сан кревет
Фото: Ivan Oboleninov/Pexels

Стручњаци упозоравају да један од најчешћих положаја у којем људи спавају код појединих особа може негативно утицати на здравље.

Арон М. Фурман, оснивач и директор компаније Слееплаy, објаснио је зашто би одустајање од спавања на стомаку могло значајно да побољша квалитет сна и опште здравствено стање.

vatra pozar

Хроника

Запаљен аутомобил у Сарајеву: Камере снимиле паљевину и бјекство осумњиченог

Отежано дисање

Један од главних проблема јесте то што је у овом положају дисање отежано. Фурман наводи да спавање лицем окренутим надоле врши притисак на дијафрагму, мишић кључан за дисање, због чега је током ноћи теже дубоко удахнути пуним плућима.

"Спавање на стомаку може ограничити капацитет плућа и довести до тога да тијело добија мање кисеоника. Када током ноћи не уносите довољно кисеоника, сан може бити лошијег квалитета, па се ујутру можете осјећати уморно, чак и након цијеле ноћи сна", објашњава Фурман.

Оптерећење врата и кичме

Други проблем је оптерећење врата и кичменог стуба. Пошто је у том положају најчешће неопходно окренути главу у страну како би се могло нормално дисати, долази до сталног притиска на вратни дио кичме.

Хидроелектрана

Република Српска

Хидроелектране производе пуном паром

"Овај неприродан положај оптерећује мишиће врата, што може довести до укочености, болова и упале", истиче Фурман.

"Временом такво понављано напрезање може изазвати хроничне проблеме са вратом и тензионе главобоље."

Спавање на стомаку може утицати и на доњи дио леђа јер "изравнава" природну закривљеност кичме. То ствара додатни притисак на лумбални дио и може довести до дуготрајних болова у леђима или погоршања постојећих проблема са кичмом.

Притисак на нерве и додатно оптерећење грудног коша

Уврнут положај врата може изазвати и притисак на нерве. Када је глава сатима окренута у страну, могу се надражити нерви који пролазе кроз врат и рамена, што доводи до утрнулости, трњења или бола који се спушта низ руку све до шаке. Неки људи се буде са осјећајем „утрнуле руке“, а да то не повежу са положајем у којем су спавали.

VIKTOR-ORBAN-170925

Србија

Орбан открио: Предсједник САД ми је тражио да нападнемо Србију

Фурман додаје да положај на стомаку код појединих људи може отежати ширење грудног коша, што може бити посебно непријатно за оне који већ имају одређене здравствене тегобе.

"Срце и плућа функционишу у систему који зависи од слободног ширења грудног коша. Ако је ширење грудног коша ограничено током цијеле ноћи, тијелу може бити теже да одржава оптималан ритам и удобно дисање", каже он, уз напомену да би особе са постојећим кардиоваскуларним болестима требало да обрате посебну пажњу и по потреби се посавјетују са љекаром.

Шта можете да урадите?

Процјене показују да око 17 одсто људи спава на стомаку, али промјена положаја може побољшати квалитет сна и опште здравствено стање. Фурман као најчешћу препоруку истиче спавање на леђима:

"Лежање на леђима помаже да се очува природна закривљеност кичме и равномјерније распореди тјелесна тежина, чиме се смањује притисак на зглобове и тијело.“

Злато

Економија

Планира ли БиХ укинути ПДВ на увоз злата?

Спавање на боку је још једна добра опција, нарочито ако желите да смањите хркање. Јастук за тијело може помоћи да се стабилизујете и да се током ноћи не окренете на стомак.

"Велику разлику чине и душек и јастук који одговарају положају у којем најчешће спавате", додаје Фурман. "Добра потпора помаже тијелу да остане у правилнијем положају током цијеле ноћи.“

Подијели:

Тагови:

Спавање

nesanica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Језиво насиље у школи: Наставник шамарао ученика, ђаци све снимили

Србија

Језиво насиље у школи: Наставник шамарао ученика, ђаци све снимили

3 ч

0
Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

НСРС ускоро разматра враћање овлаштења Српској

3 ч

0
Синиша Каран

Република Српска

Република Српска коначно добила предсједника

3 ч

0
Више од шест година прогањао жену на друштвеним мрежама: Упућивао јој пријетње по живот

Хроника

Више од шест година прогањао жену на друштвеним мрежама: Упућивао јој пријетње по живот

3 ч

0

Више из рубрике

Ову болест има 50 милиона људи: Обратите пажњу на симптоме

Здравље

Ову болест има 50 милиона људи: Обратите пажњу на симптоме

7 ч

0
Да ли се можемо прехладити ако изађемо напоље мокре косе?

Здравље

Да ли се можемо прехладити ако изађемо напоље мокре косе?

7 ч

0
Све више доказа да ХПВ утиче и на мушко репродуктивно здравље

Здравље

Све више доказа да ХПВ утиче и на мушко репродуктивно здравље

10 ч

0
Спавање дјевојка сан кревет

Здравље

Трећина становништва пати, а проблем стављамо у ладицу

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

56

Цвијановић: "Тројка" очајнички покушава да се консолидује у јавности

22

48

Отац четворо дјеце из Србије погинуо у саобраћајној несрећи у Минхену

22

45

Централне вијести, 09.02.2026.

22

44

Ово урадите са сићом из "касице прасице": Метални новац мало вриједи, али пуно кошта

22

38

Пелег: Ћудићева шири мржњу према Јеврејима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner