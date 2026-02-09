Стручњаци упозоравају: Ако овако спавате, озбиљно угрожавате здравље

Извор:
09.02.2026
Стручњаци упозоравају да један од најчешћих положаја у којем људи спавају код појединих особа може негативно утицати на здравље.
Арон М. Фурман, оснивач и директор компаније Слееплаy, објаснио је зашто би одустајање од спавања на стомаку могло значајно да побољша квалитет сна и опште здравствено стање.
Један од главних проблема јесте то што је у овом положају дисање отежано. Фурман наводи да спавање лицем окренутим надоле врши притисак на дијафрагму, мишић кључан за дисање, због чега је током ноћи теже дубоко удахнути пуним плућима.
"Спавање на стомаку може ограничити капацитет плућа и довести до тога да тијело добија мање кисеоника. Када током ноћи не уносите довољно кисеоника, сан може бити лошијег квалитета, па се ујутру можете осјећати уморно, чак и након цијеле ноћи сна", објашњава Фурман.
Други проблем је оптерећење врата и кичменог стуба. Пошто је у том положају најчешће неопходно окренути главу у страну како би се могло нормално дисати, долази до сталног притиска на вратни дио кичме.
"Овај неприродан положај оптерећује мишиће врата, што може довести до укочености, болова и упале", истиче Фурман.
"Временом такво понављано напрезање може изазвати хроничне проблеме са вратом и тензионе главобоље."
Спавање на стомаку може утицати и на доњи дио леђа јер "изравнава" природну закривљеност кичме. То ствара додатни притисак на лумбални дио и може довести до дуготрајних болова у леђима или погоршања постојећих проблема са кичмом.
Уврнут положај врата може изазвати и притисак на нерве. Када је глава сатима окренута у страну, могу се надражити нерви који пролазе кроз врат и рамена, што доводи до утрнулости, трњења или бола који се спушта низ руку све до шаке. Неки људи се буде са осјећајем „утрнуле руке“, а да то не повежу са положајем у којем су спавали.
Фурман додаје да положај на стомаку код појединих људи може отежати ширење грудног коша, што може бити посебно непријатно за оне који већ имају одређене здравствене тегобе.
"Срце и плућа функционишу у систему који зависи од слободног ширења грудног коша. Ако је ширење грудног коша ограничено током цијеле ноћи, тијелу може бити теже да одржава оптималан ритам и удобно дисање", каже он, уз напомену да би особе са постојећим кардиоваскуларним болестима требало да обрате посебну пажњу и по потреби се посавјетују са љекаром.
Процјене показују да око 17 одсто људи спава на стомаку, али промјена положаја може побољшати квалитет сна и опште здравствено стање. Фурман као најчешћу препоруку истиче спавање на леђима:
"Лежање на леђима помаже да се очува природна закривљеност кичме и равномјерније распореди тјелесна тежина, чиме се смањује притисак на зглобове и тијело.“
Спавање на боку је још једна добра опција, нарочито ако желите да смањите хркање. Јастук за тијело може помоћи да се стабилизујете и да се током ноћи не окренете на стомак.
"Велику разлику чине и душек и јастук који одговарају положају у којем најчешће спавате", додаје Фурман. "Добра потпора помаже тијелу да остане у правилнијем положају током цијеле ноћи.“
