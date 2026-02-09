Више од шест година прогањао жену на друштвеним мрежама: Упућивао јој пријетње по живот

Извор:
У Пожаревцу је ухапшен 35-годишњи мушкарац који је више од шест година путем друштвених мрежа прогањао једну жену, слао јој увредљиве поруке и упућивао пријетње по живот.
Мушкарац из околине Пожаревца, чији су иницијали Д.П, сумњичи се да је у периоду од 2020. до 2026. године, путем налога на друштвеној мрежи "Фејсбук" и апликације "месинџер", противно вољи оштећене из Пожаревца, слао увредљиве поруке и упућивао пријетње по њен живот и тијело.
Д.П. је осумњичен да је извршио кривично дјело прогањање, одређено му је задржавање до 48 часова и биће приведен надлежном тужилаштву, саопштио је МУП Србије.
