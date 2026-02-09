Logo
Large banner

Више од шест година прогањао жену на друштвеним мрежама: Упућивао јој пријетње по живот

Извор:

СРНА

09.02.2026

19:05

Коментари:

0
Више од шест година прогањао жену на друштвеним мрежама: Упућивао јој пријетње по живот
Фото: Pexels

У Пожаревцу је ухапшен 35-годишњи мушкарац који је више од шест година путем друштвених мрежа прогањао једну жену, слао јој увредљиве поруке и упућивао пријетње по живот.

Мушкарац из околине Пожаревца, чији су иницијали Д.П, сумњичи се да је у периоду од 2020. до 2026. године, путем налога на друштвеној мрежи "Фејсбук" и апликације "месинџер", противно вољи оштећене из Пожаревца, слао увредљиве поруке и упућивао пријетње по њен живот и тијело.

granica carina droga

БиХ

Колико странци морају имати пара за сваки дан проведен у БиХ

Д.П. је осумњичен да је извршио кривично дјело прогањање, одређено му је задржавање до 48 часова и биће приведен надлежном тужилаштву, саопштио је МУП Србије.

Подијели:

Тагови:

Насиље

društvene mreže

Požarevac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Здравко Чолић-бачена бомба на кућу

Сцена

Познато гдје се налази Здравко Чолић након што је бачена бомба на његову вилу

4 ч

0
Појавио се сумњив комби: Полиција хитно затворила дијелове ових градова

Свијет

Појавио се сумњив комби: Полиција хитно затворила дијелове ових градова

4 ч

0
Лавров: Сумњам да ће Америка подржати распоређивање европских снага у Украјини

Свијет

Лавров: Сумњам да ће Америка подржати распоређивање европских снага у Украјини

4 ч

0
Серена Вилијамс се враћа на терен

Тенис

Серена Вилијамс се враћа на терен

4 ч

0

Више из рубрике

Несрећа у Бањалуци: Пјешака ударило ауто

Хроника

Несрећа у Бањалуци: Пјешака ударило ауто

4 ч

0
Огласила се мајка дјевојчице која је преминула након операције крајника: ''Желимо да знамо истину''

Хроника

Огласила се мајка дјевојчице која је преминула након операције крајника: ''Желимо да знамо истину''

5 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Одређен притвор осумњиченом за тешко убиство жене у Нишу

5 ч

0
Ужас: Тинејџер пао кроз прозор школе

Хроника

Ужас: Тинејџер пао кроз прозор школе

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

56

Цвијановић: "Тројка" очајнички покушава да се консолидује у јавности

22

48

Отац четворо дјеце из Србије погинуо у саобраћајној несрећи у Минхену

22

45

Централне вијести, 09.02.2026.

22

44

Ово урадите са сићом из "касице прасице": Метални новац мало вриједи, али пуно кошта

22

38

Пелег: Ћудићева шири мржњу према Јеврејима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner