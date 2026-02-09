Да ли се можемо прехладити ако изађемо напоље мокре косе?

Извор:
Иако су нам родитељи и баке и дједови често ово говорили, сама по себи мокра коса не изазива прехладу.
То је мит који постоји деценијама, а љекари кажу да излазак напоље зими са мокром косом не може изазвати прехладу.
“Нема доказа нити научне литературе који би указивали на такву везу”, рекао је др Свапнил Пател, потпредсједник одјељења за медицину у медицинском центру Хакенсак Меридијан Џерзи Шор.
“Излазак на хладноћу са мокром косом утиче да се брже губи топлота, због чега осјећате хладноћу, али то не значи да ћете се разбољети”, појаснила је др Парул Гојал, ванредна професорка клиничке медицине на Универзитету Вандербилт.
Ако нос почне да вам цури након што сте били на хладноћи, са мокром или сувом косом, постоји једноставно објашњење. "Ниске температуре могу изазвати сужавање и ширење крвних судова. Хладноћа обично изазива оно што се назива вазоконстрикција, или сужавање крвних судова", рекао је Пател.
“Супротно томе, топли туш или парно купатило опуштају крвне судове, отварају ваше синусе и често вам дају бољи осјећај, због чега вруће купке доносе олакшање многим људима са прехладом. Хладан ваздух има супротан ефекат”, објаснио је Пател.
“Ако сте већ заражени вирусом, али још увијек немате симптоме, хладно вријеме може утицати на ваше крвне судове и учинити да се симптоми појаве раније или израженије. Али, мокра коса није узрок инфекције”, додао је.
Иако се нећете разбољети ако изађете напоље са мокром косом, прехладе се шире на друге начине. Заразите се када дођете у контакт са вирусом, на примјер, кроз капљице које слете на површине или кроз блиски контакт са болесном особом.
“Најчешћи начин је када неко кине, капљице слете на површину, а ви је додирнете”, рекао је Пател. Такође се можете прехладити ако додирнете очи, нос или уста неопраним рукама.
“Додатне мјјере, попут ношења маски, такође могу помоћи, посебно ако сте у близини болесних људи”, рекао је др Пател.
Др Гојал је додала да је добра идеја избегавати контакт са болесним људима кад год је то могуће. Такође је важно да болесни људи остану код куће, а ако морају да изађу, да носе маску како би смањили ширење капљица.
“Такође препоручујемо редовно вјежбање како би имуни систем био спремнији за борбу против вируса”, исаткла је докторка Гојал. Довољно сна и уравнотежена исхрана такође помажу у одржавању имунитета.
“Препоручује се избјегавање цигарета и пушења, које може да вас учини подложнијим прехладама”, рекао је др Пател.
