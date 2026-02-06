Вријеме кључан фактор за успјешну борбу против карцинома

Извор:
СРНА
06.02.2026
13:45
У Републици Српској тренутно је на листи чекања иновативне терапије 175 онколошких пацијената, а будући да је вријеме кључан фактор за њихову успјешну борбу убрзано треба омогућити да не чекају, речено је данас у Бањалуци на Првој конференцији пацијената обољелих од рака у Српској.
Помоћник министра здравља Републике Српске за ресор фармације Весна Випотник рела је да су Влада Српске и ресорно министарство протеклих година много урадили на унапређењу здравствене заштите пацијената.
"Ускоро ће у Бањалуци бити отворен модернизовани објекат који ће унаприједити лијечење онколошких пацијената", истакла је Випотникова.
Она је напоменула да је за онколошке пацијенте вријеме један од најзначајнијих фактора јер оно њима не значи административну процедуру већ неизвјесност, страх и губљење драгоцјеног времена.
"Због тога смо опредијељени да са Фондом здравственог осигурања Српске, здравственим институцијама, али и удружењима пацијената радимо на унапређењу терапија и дијагностике", изјавила је Випотникова новинарима.
Предсједник Кровног удружења пацијената обољелих од рака Јасминка Средојевић рекла је да су за онколошке болеснике проблем листе чекања, те нагласила да је због пораста броја обољелих потребно сачинити план који ће подразумијевати програме превенције, као и државне програме скрининга.
"Претходно је потребно да се обезбиједи додатна линија финансирања за иновативне лијекове. Тренутно је на листи чекања 175 пацијената чије су породице у страху да ли ће њихови најмилији добити лијек. Када је онколошка терапија у питању, вријеме игра важну улогу и ако терапија закасни - шанса за живот се смањује", рекла је Средојевићева и нагласила да је у Српској лани било 6.000 до 6.500 обољелих.
Теслићанка Сњежана Петровић из Удружења "Нови живот" рекла је да се прије седам година изборила са карциномом дебелог цријева, а борба је била тешка.
"Када је ријеч о терапији, имала сам срећу да је обезбиједим без много чекања. Међутим, видим да је то данас велики проблем", рекла је Петровићева и нагласила да је болест побиједила захваљујући великој вољи.
Предсједник Удружења пацијената обољелих од рака у Србији Саво Пилиповић, који је прије неколико година излијечен од меланома, рекао је да је овим пацијентима веома важна подршка, која олакшава живот и лијечење.
Пилиповић је навео и да БиХ и Србија каскају за земљама региона и ЕУ када је ријеч о лијековима и здравственом систему, те нагласио да Србија, нажалост, има највећу смртност обољелих од малигних болести у Европи.
Кровно удружење пацијената обољелих од рака Републике Српске окупља 12 удружења пацијената из цијеле Српске.
