Јетра има сопствени биолошки сат: Како да ускладите оброке и сан

Када се говори о биолошком сату, већина људи помисли на сан и буђење. Ипак, циркадијални ритам не постоји само у мозгу. Сваки орган има свој унутрашњи сат.
Научна истраживања показују да јетра функционише по сопственом циркадијалном ритму, што значи да различите функције обавља у различито доба дана и ноћи. У том ритму смјењују се фазе разградње масти, производње глукозе и детоксикације, па се њен рад мијења током 24 сата.
Током ноћи, када организам мирује и не уноси храну, појачава се разградња масних киселина и процеси обнове ћелија. У раним јутарњим сатима активира се производња глукозе, како би тијело имало енергију за почетак дана. Истовремено, ензими задужени за разградњу токсина не раде равномјерно, већ у таласима, у зависности од доба дана.
Овај ритам није случајан. Он је усклађен са циклусом свјетла и таме, али и са временом оброка, сном и нивоом физичке активности. Када се навике поремете, долази до несклада између биолошког сата и начина живота, што може да утиче на рад јетре.
Ако се касно вечера, прескаче сан или се спава у неправилним интервалима, јетра мора да мијења своје планиране процесе. Умјесто да се ноћу бави разградњом масти и обнављањем ћелија, она прелази на обраду хране која је тек унесена.
Када се то понавља из дана у дан, долази до накупљања масти у јетри, поремећаја нивоа шећера у крви и смањене осјетљивости на инсулин. Зато се код особа које раде у смјенама, често једу касно или имају нередован сан, чешће јавља масна јетра и метаболички синдром.
Јетра је у јутарњим и пријеподневним сатима спремнија да обради глукозу и претвори је у енергију. Како дан одмиче, та способност опада, па се касни оброци лакше претварају у масне наслаге.
Другим ријечима, исти оброк неће имати исти ефекат ујутру и касно увече. Када се највећи дио калорија унесе у првој половини дана, јетра их лакше користи као енергију. Када се једу обилне вечере, већа је вјероватноћа да ће се вишак складиштити као маст.
Добра вијест је да се ритам јетре релативно брзо прилагођава здравијим навикама. Неколико једноставних корака може значајно да олакша њен рад.
Најприје је важно да одлазите на спавање у приближно исто вријеме и да спавате довољно дуго. Стабилан ритам сна помаже јетри да одржи природне циклусе метаболизма.
Вечеру би требало завршити најмање два до три сата прије одласка у кревет, како би ноћ била резервисана за процесе разградње масти и регенерације. Током дана корисно је имати редовне оброке у приближно исто вријеме, без дугих размака између оброка и без преједања.
Редовна физичка активност додатно побољшава осјетљивост на инсулин и помаже јетри да ефикасније користи масти и шећере.
Јетра је орган са изузетном способношћу обнављања, али та способност зависи од услова у којима ради. Када јој омогућите стабилан ритам сна, правилно распоређене оброке и довољно кретања, помажете јој да функционише у складу са својим природним биолошким сатом, пише Курир.
