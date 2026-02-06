Logo
Отицање ногу није безазлено: Може указивати на озбиљне здравствене проблеме

Извор:

Индекс

06.02.2026

09:00

Ноге масажа депилација
Фото: Pexels

Отицање ногу многи повезују са дугим стајањем, врућином или умором, али љекари упозоравају да у неким случајевима оно може бити и знак озбиљнијих здравствених проблема – укључујући болести срца.

Иако се едем, односно накупљање течности у ткиву, често сматра безазленим, када се јавља редовно или се постепено погоршава, може указивати на то да срце не ради како треба.

Зашто срчане болести изазивају отицање?

Када је рад срца ослабљен, оно више не може ефикасно пумпати крв кроз тијело. Због тога долази до застоја у крвотоку, а течност се може почети накупљати у доњим дијеловима тијела, најчешће у стопалима, глежњевима и поткољеницама.

Такво отицање је често израженије крајем дана, посебно након дужег сједења или стајања, а може се смањити након одмора или подизања ногу.

Како препознати када отицање није безазлено?

Стручњаци истичу да треба обратити пажњу ако отицање:

-траје данима или се погоршава

-јавља се на обје ноге

-прати га осјећај тежине или затезања коже

-оставља удубљење након притиска прстом

-долази уз друге симптоме, попут умора или недостатка даха.

У таквим случајевима препоручује се лекарски преглед, посебно код особа које већ имају повишен крвни притисак, дијабетес или друге факторе ризика за болести срца.

Који симптоми могу пратити отицање ногу?

Отицање ногу повезано са срцем често не долази само. Може бити праћено и другим знацима, као што су:

-краткоћа даха при напору или док лежите

-убрзан или неправилан рад срца

-нагли пораст тјелесне тежине због задржавања течности

-изражен умор и слабост

-бол или притисак у грудима

Ако се отицање појави изненада, уз бол у грудима или отежано дисање, потребно је одмах потражити хитну медицинску помоћ.

Отицање ногу није увијек повезано са срцем

Важно је напоменути да едем може имати и друге узроке – од проблема са венама, бубрезима и јетром до нежељених ефеката одређених лијекова. Ипак, љекари упозоравају да се понављајуће или необјашњиво отицање не би смјело игнорисати.

Ако примјетите да вам ноге редовно отичу без јасног разлога или се отицање погоршава, најбоље је да се посавјетујете са љекаром. У неким случајевима то може бити један од раних знакова срчаног затајивања, а правовремена дијагноза може спријечити озбиљније компликације.

oticanje nogu

srce

