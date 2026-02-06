Logo
Вашингтон пост отпустио трећину запослених

Извор:

Sputnjik

06.02.2026

08:18

Коментари:

0
Вашингтон пост отпустио трећину запослених
Лист „Вашингтон пост“ отпустио је трећину запослених и укинуо спортску рубрику, књижевни додатак и више дописничких мјеста у иностранству, у оквиру опсежних мјера смањења трошкова које су погодиле готово сва одјељења редакције.

Према наводима из редакције, отпуштени су сви дописници и уредници листа са Блиског истока, као и бројни новинари који су извјештавали са ратних и кризних подручја.

Извршни уредник листа Мет Мари рекао је да су отпуштања „болна“, али неопходна како би се компанија прилагодила промјенама у технологији и навикама публике, и поставила пословање на одрживије темеље.

Он је запосленима поручио да лист не може „да буде све свима“ и најавио је фокус на области попут политике, националних питања и безбједности.

Одлуке су саопштене на онлајн састанку цијеле компаније, након чега су запослени почели да добијају обавјештења о томе да ли им је радно мјесто укинуто.

Иако су се спекулације о отпуштањима појављивале недјељама раније, размјере смањења броја запослених изазвале су шок у редакцији, преноси АП.

магла бањалука

Друштво

Упозорење возачима: Густа магла смањује видљивост

Бивша колумнисткиња „Вашингтон поста“ и професорка новинарства на Универзитету Колумбија Маргарет Саливан оцијенила је да је ријеч о поражавајућим вијестима за новинарство у САД и свијету, истичући историјски значај листа у извјештавању о вијестима, спорту и култури.

Некадашњи главни уредник листа Мартин Барон критиковао је власника „Вашингтон поста“, милијардера Џефа Безоса, назвавши актуелна дешавања „студијом случаја готово тренутног, самонанетог уништења бренда“.

Бивша предсједница Представничког дома САД Ненси Пелоси оцијенила је да су отпуштања дио ширег тренда у којем корпоративне одлуке слабе редакције и, посредно, демократске институције.

Безос се поводом отпуштања није огласио.

„Вашингтон пост“, као приватна компанија, не објављује податке о броју претплатника, запослених нити финансијске резултате, али се процјењује да има око два милиона претплатника.

Вијести о отказима у овом америчком листу изазвале су бројне реакције у новинарској заједници.

Резови у „Вашингтон посту“ услиједили су у тренутку када његов дугогодишњи конкурент, „Њујорк тајмс“, биљежи раст претплате и запослености, дијелом захваљујући улагањима у дигиталне производе и пратеће сервисе.

Истог дана, лист „Atlanta Journal-Constitution“ саопштио је да смањује број запослених за око 15 одсто, након преласка на искључиво дигитално издање крајем прошле године, преноси Спутњик.

Тагови:

profesionalno novinarstvo

otkazi

Вашингтон

Коментари (0)
