Logo
Large banner

Умањене плате члановима управе РиТЕ Угљевик и главном правном савјетнику

Извор:

Агенције

05.02.2026

15:19

Коментари:

0
РиТЕ Угљевик
Фото: АТВ

Надзорни одбор Рудника и термоелектране "Угљевик" донио је одлуку да члановима управе и главном правном савјетнику од 1. фебруара бруто плате буду умањене за 10 одсто.

Управа предузећа је покренула ову иницијативу, те је Надзорном одбору упутила приједлог одлуке имајући у виду актуелне економске и производне околности, саопштено је из РиТЕ "Угљевик".

Приједлог је усвојен на сједници у уторак, 3. фебруара, а примјена почиње од 1. фебруара.

Ова мјера донесена је у складу са закључцима Владе Републике Српске и Програмом економских реформи за период од 2026. до 2028. године с циљем рационализације трошкова пословања у условима изражене неликвидности и отежаног производног процеса у основним дјелатностима овог предузећа.

Одлука важи до отклањања разлога који су довели до њеног доношења, а у складу с њом биће закључени нови уговори о правима и обавезама са наведеним позицијама.

"РиТЕ "Угљевик" наставља да, у сарадњи са надлежним институцијама, предузима све потребне активности на стабилизацији пословања и стварању услова за дугорочно одржив рад предузећа", наводе из овог предузећа.

Подијели:

Тагови:

RiTE Ugljevik

Влада Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Очекује се рекордна производња кафе

Економија

Очекује се рекордна производња кафе

4 ч

0
Пао биткоин, ево колика му је вриједност

Економија

Пао биткоин, ево колика му је вриједност

5 ч

0
Сребро доживјело нову катастрофу

Економија

Сребро доживјело нову катастрофу

7 ч

0
Тужно: Још један југословенски гигант гаси производњу

Економија

Тужно: Још један југословенски гигант гаси производњу

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

03

Иран заплијенио два брода у Персијском заливу

18

47

Порука сестара које су се убиле леди крв у жилама: Отац им одузео телефоне, пријетиле му смрћу па скочиле са зграде

18

37

Језива трагедија у Италији: Угушили се родитељи и двоје дјеце

18

25

Нетанјаху: Напад 7. октобра показао озбиљне обавјештајне пропусте

18

18

Делегација Српске са предсједавајућим Представничког дома америчког Конгреса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner