Умањене плате члановима управе РиТЕ Угљевик и главном правном савјетнику

05.02.2026
15:19
Надзорни одбор Рудника и термоелектране "Угљевик" донио је одлуку да члановима управе и главном правном савјетнику од 1. фебруара бруто плате буду умањене за 10 одсто.
Управа предузећа је покренула ову иницијативу, те је Надзорном одбору упутила приједлог одлуке имајући у виду актуелне економске и производне околности, саопштено је из РиТЕ "Угљевик".
Приједлог је усвојен на сједници у уторак, 3. фебруара, а примјена почиње од 1. фебруара.
Ова мјера донесена је у складу са закључцима Владе Републике Српске и Програмом економских реформи за период од 2026. до 2028. године с циљем рационализације трошкова пословања у условима изражене неликвидности и отежаног производног процеса у основним дјелатностима овог предузећа.
Одлука важи до отклањања разлога који су довели до њеног доношења, а у складу с њом биће закључени нови уговори о правима и обавезама са наведеним позицијама.
"РиТЕ "Угљевик" наставља да, у сарадњи са надлежним институцијама, предузима све потребне активности на стабилизацији пословања и стварању услова за дугорочно одржив рад предузећа", наводе из овог предузећа.
