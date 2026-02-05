Сребро доживјело нову катастрофу

05.02.2026
11:39
Цијене сребра пале су у четвртак и до 16 одсто, чиме је прекинут дводневни опоравак, док се овај племенити метал и даље покушава опоравити од изражене волатилности.
Спот цијена сребра посљедњи пут је забиљежила пад од око 13 одсто, на 76,97 долара по унци, док су термински уговори у Њујорку били нижи за више од осам одсто, на 77,28 долара по унци.
Сребро је претходно забиљежило рекордни раст, да би прошлог петка доживјело нагли пад од готово 30 одсто. Подаци ЛСЕГ-а показују да је током 2025. године цијена сребра порасла за око 146 одсто.
Аналитичари као кључне разлоге недавних промјена цијена истичу шпекулативне токове, позиционирање са левериџом и трговање вођено опцијама, а не стварну физичку потражњу.
„Видјели сте велики број шпекулативних позиција које су се нагомилавале… Не мислим да су још у потпуности исцрпљене“, рекао је Сунил Гарг, генерални директор Lighthouse Цантона.
Иако Гарг наводи да фундаментални разлози за потражњу за сребром и даље постоје, савјетује инвеститорима да сачекају док се шпекулативне позиције у потпуности не „очисте“.
Сребро има широку индустријску и технолошку примјену, укључујући соларну енергију, катализаторе и електронику.
Строжи услови на тржишту
„Захтјеви за маржом које подижу различите берзе метала широм свијета… то је нешто што ће угасити дио шпекулација“, рекао је Гарг. ЦМЕ Груп је након наглог пада прошлог петка повећала захтјеве за маржом.
„Како су цијене падале, заштита трговаца прешла је са куповине у јачини на продају у слабости, активиране су стоп-оут опције за инвеститоре, а губици су се прелијевали кроз систем“, навео је Голдман Sachs у биљешци објављеној у сриједу.
Корекција цијена сребра била је израженија него код злата, због строжих услова ликвидности на лондонском тржишту, што је додатно повећало осцилације цијена.
Голдман Sachs је додао да временски оквир волатилности указује на то да су западни токови, а не кинеске шпекулације, одговорни за већи дио раста и каснијег смиривања цијена, уз напомену да се већина најбурнијих кретања догодила док су кинеска тржишта терминских уговора била затворена.
Нагли помаци цијена сребра изазвали су све чешћа поређења са такозваним „меме“ дионицама, попут ГамеСтопа – трговца видео-играма који је постао глобални феномен 2021. године, након масовног улагања малих инвеститора са Редита, што је довело до раста цијене дионица далеко изнад нивоа које су традиционални модели вредновања могли да оправдају.
Посматрачи тржишта упозоравају да су цијене сребра у једном тренутку биле одвојене од одрживих нивоа, због чега је трговање овим металом све више личило на трговину „меме“ имовином, преноси СЕЕбиз.
