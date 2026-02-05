Logo
Large banner

Сребро доживјело нову катастрофу

05.02.2026

11:39

Коментари:

0
Сребро доживјело нову катастрофу
Фото: Unsplash

Цијене сребра пале су у четвртак и до 16 одсто, чиме је прекинут дводневни опоравак, док се овај племенити метал и даље покушава опоравити од изражене волатилности.

Спот цијена сребра посљедњи пут је забиљежила пад од око 13 одсто, на 76,97 долара по унци, док су термински уговори у Њујорку били нижи за више од осам одсто, на 77,28 долара по унци.

Сребро је претходно забиљежило рекордни раст, да би прошлог петка доживјело нагли пад од готово 30 одсто. Подаци ЛСЕГ-а показују да је током 2025. године цијена сребра порасла за око 146 одсто.

Шпекулације као главни покретач

Аналитичари као кључне разлоге недавних промјена цијена истичу шпекулативне токове, позиционирање са левериџом и трговање вођено опцијама, а не стварну физичку потражњу.

„Вид‌јели сте велики број шпекулативних позиција које су се нагомилавале… Не мислим да су још у потпуности исцрпљене“, рекао је Сунил Гарг, генерални директор Lighthouse Цантона.

Иако Гарг наводи да фундаментални разлози за потражњу за сребром и даље постоје, савјетује инвеститорима да сачекају док се шпекулативне позиције у потпуности не „очисте“.

MUP RS

Република Српска

МУП Српске послао важно обавјештење

Сребро има широку индустријску и технолошку примјену, укључујући соларну енергију, катализаторе и електронику.

Строжи услови на тржишту

„Захтјеви за маржом које подижу различите берзе метала широм свијета… то је нешто што ће угасити дио шпекулација“, рекао је Гарг. ЦМЕ Груп је након наглог пада прошлог петка повећала захтјеве за маржом.

„Како су цијене падале, заштита трговаца прешла је са куповине у јачини на продају у слабости, активиране су стоп-оут опције за инвеститоре, а губици су се прелијевали кроз систем“, навео је Голдман Sachs у биљешци објављеној у сриједу.

Већа корекција него код злата

Корекција цијена сребра била је израженија него код злата, због строжих услова ликвидности на лондонском тржишту, што је додатно повећало осцилације цијена.

Храна за бебе

Свијет

Храна за бебе довела до масовног тровања, огласили се стручњаци

Голдман Sachs је додао да временски оквир волатилности указује на то да су западни токови, а не кинеске шпекулације, одговорни за већи дио раста и каснијег смиривања цијена, уз напомену да се већина најбурнијих кретања догодила док су кинеска тржишта терминских уговора била затворена.

Поређења са „меме“ дионицама

Нагли помаци цијена сребра изазвали су све чешћа поређења са такозваним „меме“ дионицама, попут ГамеСтопа – трговца видео-играма који је постао глобални феномен 2021. године, након масовног улагања малих инвеститора са Редита, што је довело до раста цијене дионица далеко изнад нивоа које су традиционални модели вредновања могли да оправдају.

Посматрачи тржишта упозоравају да су цијене сребра у једном тренутку биле одвојене од одрживих нивоа, због чега је трговање овим металом све више личило на трговину „меме“ имовином, преноси СЕЕбиз.

Подијели:

Тагови:

srebro

cijena

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Зељковић с Парскејлом

Република Српска

Вицо Зељковић се састао са блиским Трамповим сарадником

3 ч

1
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Република Српска

МУП Српске послао важно обавјештење

3 ч

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Сцена

Отац дјетета Милице Тодоровић у сузама: Емоције није могао да сакрије

3 ч

0
Ухапшен мушкарац осумњичен да је запалио три аутомобила

Хроника

Ухапшен мушкарац осумњичен да је запалио три аутомобила

3 ч

0

Више из рубрике

Тужно: Још један југословенски гигант гаси производњу

Економија

Тужно: Још један југословенски гигант гаси производњу

3 ч

0
Познато када почиње исплата пензија у Српској

Економија

Познато када почиње исплата пензија у Српској

4 ч

0
Бесповратно 300.000 КМ за предузетнике: Ево ко има право

Економија

Бесповратно 300.000 КМ за предузетнике: Ево ко има право

4 ч

0
klkuč, nekretnina, vrata

Економија

Кредит на 30 година или плаћање кирије до пензије? На шта се млади све чешће одлучују

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

39

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

14

38

Стевандић: Је ли БиХ луда?

14

35

Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

14

27

Ко је осјећајнији током интимног односа - мушкарци или жене?

14

21

Заказано ново суђење за убиство Славише Ћулума

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner