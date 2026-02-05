Храна за бебе довела до масовног тровања, огласили се стручњаци

Извор:
Телеграф
05.02.2026
11:26
Агенција за здравствену безбједност Уједињеног Краљевства (УКХСА) потврдила је да истражује 36 случајева обољевања деце након што су храњена сада повученим серијама дохране (формуле) за бебе.
Прошлог мјесеца, гигант хране и пића Нестле повукао је више од 60 серија своје СМА формуле због забринутости због присуства токсина отпорног на топлоту, цереулида, који може изазвати симптоме попут повраћања и дијареје, преноси "Sky news".
Након повлачења производа, које је обухватало прашкасте и претходно помијешане формуле за бебе и малу дјецу, УКХСА каже да је "примила 36 клиничких обавјештења о дјеци која развијају симптоме конзистентне са тровањем цереулидним токсином широм Велике Британије, након конзумирања имплицитних серија".
"С обзиром на широку доступност погођених производа пре повлачења и накнадног тестирања од стране ФСА којим је идентификован токсин у серијама повучене формуле, ово није неочекивано", рекли су они, преноси Телеграф.
Истрага се наставља.
