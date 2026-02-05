Logo
Large banner

Храна за бебе довела до масовног тровања, огласили се стручњаци

Извор:

Телеграф

05.02.2026

11:26

Коментари:

0
Храна за бебе довела до масовног тровања, огласили се стручњаци
Фото: Towfiqu barbhuiya/Pexels

Агенција за здравствену безбједност Уједињеног Краљевства (УКХСА) потврдила је да истражује 36 случајева обољевања деце након што су храњена сада повученим серијама дохране (формуле) за бебе.

Прошлог мјесеца, гигант хране и пића Нестле повукао је више од 60 серија своје СМА формуле због забринутости због присуства токсина отпорног на топлоту, цереулида, који може изазвати симптоме попут повраћања и дијареје, преноси "Sky news".

зеленски стигао у САД

Свијет

Зеленски објавио податке Кијева о броју погинулих војника

Након повлачења производа, које је обухватало прашкасте и претходно помијешане формуле за бебе и малу дјецу, УКХСА каже да је "примила 36 клиничких обавјештења о дјеци која развијају симптоме конзистентне са тровањем цереулидним токсином широм Велике Британије, након конзумирања имплицитних серија".

"С обзиром на широку доступност погођених производа пре повлачења и накнадног тестирања од стране ФСА којим је идентификован токсин у серијама повучене формуле, ово није неочекивано", рекли су они, преноси Телеграф.

Истрага се наставља.

Подијели:

Тагови:

trovanje hranom

bebe

Велика Британија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Зеленски објавио податке Кијева о броју погинулих војника

Свијет

Зеленски објавио податке Кијева о броју погинулих војника

3 ч

1
Moda žena djevojka

Занимљивости

Пет најуображенијих знакова хороскопа

3 ч

0
Попио два литра безалкохолног пива, па урадио алкотест: Ево шта су показали резултати

Србија

Попио два литра безалкохолног пива, па урадио алкотест: Ево шта су показали резултати

3 ч

0
Корморани на Врбасу

Бања Лука

Стручњаци демантују риболовце: Корморани нису криви за пустошење Врбаса

3 ч

0

Више из рубрике

Зеленски објавио податке Кијева о броју погинулих војника

Свијет

Зеленски објавио податке Кијева о броју погинулих војника

3 ч

1
Штета од олује већа од четири милијарде евра

Свијет

Штета од олује већа од четири милијарде евра

3 ч

0
Дјечак задобио тешке опекотине због новог тренда са играчком

Свијет

Дјечак задобио тешке опекотине због новог тренда са играчком

3 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: Рано говорити о резултатима преговора у Абу Дабију

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

47

Санацијом далековода "Папирница" до стабилнијег електроснабдијевања ужег центра Козарске Дубице

14

39

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

14

38

Стевандић: Је ли БиХ луда?

14

35

Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

14

27

Ко је осјећајнији током интимног односа - мушкарци или жене?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner