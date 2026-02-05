Ово је мушкарац којем је Милица родила сина: Крио се више од 9 мјесеци

Извор:
Телеграф
05.02.2026
12:41
Коментари:0
Мистериозни изабраник Милице Тодоровић којем је прије два дана родила сина Богдана, изазива пажњу јавности већ дужи временски период - јер се скривао и то врло вјешто.
Међутим, он је синоћ организовао славље поводом рођена сина, а прво је испливао снимак на којем плаче док му Каћа Живковић пјева на уво.
Затим је у јавност испливала и прва слика, на којој се, такође, не види лице Миличиног изабраника.
Али, сада је испливао и снимак док је срећни тата уживао у чашици и песми "Шеки, Шеки", када му се званично и први пут видјело лице, пише Телеграф.
Он је играо са једном плавушом, а осмијех на његовом лицу показује колико је заиста срећан због првог дјетета са пјевачицом.
