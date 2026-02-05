Logo
Large banner

Ово је мушкарац којем је Милица родила сина: Крио се више од 9 мјесеци

Извор:

Телеграф

05.02.2026

12:41

Коментари:

0
Момак Милице Тодоровић
Фото: Instagram/emilija_i_sedam_patuljaka

Мистериозни изабраник Милице Тодоровић којем је прије два дана родила сина Богдана, изазива пажњу јавности већ дужи временски период - јер се скривао и то врло вјешто.

Међутим, он је синоћ организовао славље поводом рођена сина, а прво је испливао снимак на којем плаче док му Каћа Живковић пјева на уво.

Собне биљке

Савјети

ОПРЕЗ Ове собне биљке могу бити фаталне по здравље

Затим је у јавност испливала и прва слика, на којој се, такође, не види лице Миличиног изабраника.

Али, сада је испливао и снимак док је срећни тата уживао у чашици и песми "Шеки, Шеки", када му се званично и први пут видјело лице, пише Телеграф.

Он је играо са једном плавушом, а осмијех на његовом лицу показује колико је заиста срећан због првог дјетета са пјевачицом.

Подијели:

Тагови:

Milica Todorović

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

ko je otac djeteta milice todorovic

Сцена

Отац дјетета Милице Тодоровић у сузама: Емоције није могао да сакрије

3 ч

0
Алка Вујица објавила радосне вијести

Сцена

Алка Вујица објавила радосне вијести

3 ч

0
Милан Милошевић на Острогу

Сцена

Познатом водитељу позлило током посјете манастиру Острог

4 ч

0
Кћерка Синана Сакића открила детаље мучне борбе: Имала сам рак за раком

Сцена

Кћерка Синана Сакића открила детаље мучне борбе: Имала сам рак за раком

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

39

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

14

38

Стевандић: Је ли БиХ луда?

14

35

Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

14

27

Ко је осјећајнији током интимног односа - мушкарци или жене?

14

21

Заказано ново суђење за убиство Славише Ћулума

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner