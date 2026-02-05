Logo
Кремљ: Рано говорити о резултатима преговора у Абу Дабију

05.02.2026

10:52

Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

У Абу Дабију је започео други дан преговора о окончању четворогодишњег руско-украјинског сукоба. Портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао је да је рано говорити о резултатима преговора у Абу Дабију.

- Преговори се настављају данас, тако да је прерано за извођење било каквих закључака - рекао је Песков новинарима, одговарајући на питање да ли је Кремљ већ добио информације о резултатима првог дана разговора у Абу Дабију и како преговори напредују.

По његовим ријечима, руски преговарачи оперативно извјештавају Путина о свему.

Специјални изасланик руског предсједника за стране инвестиције и економску сарадњу Кирил Дмитријев претходно је оцијенио да је остварен напредак у преговорима у вези са постизањем мировног споразума за сукоб у Украјини.

Преговори о украјинском сукобу у Абу Дабију и другог дана се одржавају иза затворених врата, рекао је извор за Спутњик. Додао је да је атмосфера на преговорима позитивна.

