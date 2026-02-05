Трамп издао наређење свим расположивим снагама

Извор:
Савана Гатри, водитељка америчке телевизије НБЦ синоћ је заједно са браћом и сестрама упутила емотиван јавни апел на Инстаграму, позивајући отмичаре њене 84-годишње мајке Ненси да је контактирају, а предсједник Доналд Трамп је наредио да се у потрагу укључе "све расположиве снаге".
Власти Аризоне кажу да су се појавили докази који указују на то да се ради о кривичном дјелу, као и извјештаји о наводном захтјеву за откуп.
"Фокс њуз" преноси да је Савана Гатри започела обраћање на Инстаграму захваливши се присталицама на молитвама, а затим описала мајку као срце њихове породице и упутила директан апел за контакт, наглашавајући крхко здравље Ненси Гатри и хитну потребу старице за лијековима.
"Она је без икаквих лијекова. Потребни су јој да би преживјела. Не треба да пати. И ми смо чули извјештаје у медијима о писму са захтјевом за откуп. Као породица, чинимо све што можемо. Спремни смо да разговарамо. Међутим, живимо у свијету гдје се гласови и слике лако манипулишу. Морамо без сумње да знамо да је жива и да је држите. Желимо да чујемо од вас и спремни смо да слушамо. Молимо вас да нас контактирате", казала је позната водитељка која је за НБЦ требало да покрива Зимске олимпијске игре у Италији, али је након нестанка мајке у Милано отишла њена замјена.
Савана Гатри се директно обратила и мајци, надајући се да ће она моћи да је чује.
"Мама? Ако ово чујеш, ти си јака жена... Сви те траже, мама, свуда. Нећемо се смирити, твоја дјеца се неће смирити док поново не будемо заједно... Молимо се без престанка и радујемо се унапред дану када ћемо те поново држати у наручју. Волимо те", поручила је она у име породице.
Предсједник Трамп је пружио велику помоћ у потрази за Ненси Гатри.
"Разговарао сам са Саваном Гатри и обавијестио је да наређујем свим федералним снагама реда да буду на располагању породици и локалним снагама реда, одмах. Улажемо све ресурсе да њену мајку безбједно вратимо кући. Молитве наше нације су уз њу и њену породицу. БОЖЕ БЛАГОСЛОВИ И ЗАШТИТИ НЕНСИ!", написао је Трамп синоћ на својој друштвеној мрежи Трут.
Раније истог дана, истражитељи су се вратили у кућу мајке Саване Гатри у Аризони, док настављају да траже дојаве од људи који нешто знају о овом случају.
Неколико полицајаца јуче је виђено и у кући Саванине сестре Ени Гатри.
Та кућа је удаљена свега неколико километара од куће Ненси Гатри.
Није јасно зашто су били тамо, али су унутра унијели неку опрему.
Ненси Гатри је посљедњи пут виђена у својој кући у Тусону око 21:30 сати у суботу.
Крис Нанос, шериф округа Пима, казао је у понедјељак да је "заиста у питању кривично дјело"“.
Извор из полиције рекао је за "Фокс њуз" да су пронађене "капи крви" које су водиле од улаза у кућу низ приступну стазу све до локалног пута.
Нанос је рекао да Ненси Гатри није присуствовала црквеној служби у недјељу, додајући да је њену породицу о одсуству обавијестио вјерник цркве.
Званичници су рекли да су чланови породице отишли у кућу Ненси Гатри око 11 часова и провели неко вријеме тражећи је.
Њена породица је позвала полицију око поднева.
Нанос је за "Њујорк тајмс" казао да је Ненси Гатри вечерала у суботу са кћерком Ени и зетом Томазом Чионијем.
Додао је да је Чиони након тога одвезао Ненси Гатри до њене куће и побринуо се да уђе унутра.
Званичник канцеларије шерифа округа Пима рекао је у понедјељак за "Фокс њуз" да вјерују да је Ненси Гатри или киднапована или отета.
Након конференције за новинаре у уторак, из те канцеларије је поручено открила је да су "свјесни" извјештаја о могућој поруци са захтјевом за откупнину након што је сајт ТМЗ наводно дошао до писане преписке у којој се захтијева "значајна количина" новца у замјену за повратак старице.
Бијела кућа је такође коментарисала нестанак Ненси Гатри.
"У току је потрага за мајком Саване Гатри, Ненси Гатри, а власти траже помоћ од јавности. Свако ко има информације позива се да контактира 911. Наше молитве су уз породицу Гатри док се надамо Ненсином безбједном повратку кући", објавила је Бијела кућа.
The search for Savannah Guthrie’s mother, Nancy Guthrie, is ongoing, and authorities are requesting assistance from the public. Anyone with information is urged to contact 911.— The White House (@WhiteHouse) February 3, 2026
Our prayers are with the Guthrie family as we hope for Nancy’s safe return home. pic.twitter.com/AuA4zQcPiW
