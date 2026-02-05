Logo
Лавров: Можемо помоћи у рјешавању тензија

Извор:

СРНА

05.02.2026

08:45

Коментари:

Лавров: Можемо помоћи у рјешавању тензија
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Израел, САД и Иран знају да је Русија спремна да допринесе рјешавању тренутно ескалиране ситуације на Блиском истоку, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

"Мислим да и Израел, и Америка, и Иран знају да смо спремни да допринесемо рјешавању ситуације и поштовању раније постигнутих споразума", рекао је Лавров за телевизију "Раша тудеј".

Он је нагласио да Русија не жели да се намеће као посредник, али и да не може да буде нијеми посматрач напетих односа.

Лавров је додао да је Блиски исток сада сличан "минском пољу", те да би потенцијално активирање мине одјекнуло не само у Техерану, него у читавом региону.

Тагови:

Сергеј Лавров

Израел

Иран

SAD

