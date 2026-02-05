Мина Костић жели дијете са Каспером: ''Ићи ћу на вјештачку оплодњу''

Извор:
О вези пјевачице Мине Костић и Манета Ћурувије Каспера, која је првих шест мјесеци била само преко интернета, не престаје да се говори. Каспер се вратио из Србије у Америку, гдје дуго живи, а Мина истиче да јако жели да њему и себи роди дијете, иако ове године пуни 51 годину.
- Мени Бог увијек услиши молитве, ја се надам да ће и овог пута то чудо да се деси. Ми би то искрено вољели. Поготово он. Ја, наравно, имам дјевојчицу Анастасију, то се зна - рекла је Мина Костић.
- Ако не буде овако, постоји вјештачка оплодња. То ћу радити. Јако бих вољела да му родим дијете, јер би се он употпунио скроз на тај начин - додала је пјевачица за Адриа ТВ.
- Људи пишу свашта о нама, а ми се смијемо до те мјере да нас стомак боли! Ми скувамо кафу, пијемо воду, гледамо цртаће, руске бајке, наше серије и филмове, Чкаљу, Пају и Јарета, тако да, људи, ми смо се нашли, сродне душе и то је то! - рекла је Мина.
- Ја морам да кажем једну ствар, између њега и мене је увијек Исус! - казала је потом Мина.
- Он мени не замјера кад ја причам о томе, не. То сам ја. Све што имам дугујем Богу. Ни мами, ни тати, него Богу. Бог је прије мојих родитеља знао како ћу се звати, колико ћу длака на глави имати, колико ћу имати талента - казала је Мина.
Каспер је, иначе, подијелио на Инстаграму поруку коју је добио у инбокс, која је шокирала многе.
- Кловну један, ј**ем те у та твоја уста. Има да ти ломим све те зубе вјештачке гдје год те будем видио - гласила је порука, а онда је услиједио одговор.
- Боже, опрости им, не знају шта раде. Циљ ове поруке је био да се уплашим. Нису успјели у томе, али јесу у томе да се осјећам тужно колико је људи огрезло у мржњу и насиље - написао је Каспер, а Мина га је подржала.
