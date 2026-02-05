Тужитељка побјегла да не би ишла на робију, породици оставила писмо: ''Не могу да трпим неправду''

Извор:
Тужитељка Лидија Митровић оставила је породици писмо у коме наводи да не може више да трпи неправду, због чега је одлучила да покуша да избјегне издржавање казне затвора у трајању од седам мјесеци, колико је раније осуђена у акцији Клип, због злоупотребе службеног положаја.
Ово је Порталу РТЦГ потврђено од чланова њене шире породице, чиме су потврђена писања појединих медиа о овом предмету.
Правни заступник бивше специјалне тужитељке Лидије Митровић, адвокат Зоран Пиперовић, казао је да се не сјећа када се посљедњи пут чуо са својом брањеницом, али да су тада расправљали о уставној жалби. Истиче да не зна гдје се налази, али да не би спекулисао о бјекству. Истиче да ће сачекати да о случају добије више сазнања.
"Она се мени од тада није јављала. Оставио сам је на миру. Не бих спекулирао да је у бјекству. Можда је негдје на лијечењу. Сад и ја причам ово непровјерено. Не бих прејудицирао да је у бјекству. Ипак је она професионалац, породична жена, има дјецу. И ја сам затечен", рекао је Пиперовић.
Говорећи о застаријевању казне на коју је осуђена, каже да све застаријева.
Подсјетимо, Митровићева је крајем маја прошле године правоснажно осуђена на казну затвора у трајању од седам мјесеци због злоупотребе службеног положаја у предмету "Клап".
Како је саопштено, сужбеници Управе полиције предузимају мјере и радње на проналажењу и довођењу осуђеног лица на издржавање казне затвора - бивше специјалне државне тужитељке Лидије Митровић, која се није добровољно јавила на издржавање казне.
"Наиме, она је претходно уложила молбу надлежном суду за одлагање извршења казне затвора, у чему јој није удовољено, како смо обавијештени од стране суда. Надаље, службеници Одјељења безбједности Подгорица су, поступајући по наредби Основног суда у Подгорици за принудно довођење осуђене Лидије Митровић, која се није добровољно јавила на издржавање казне затвора, у више наврата обишли локацију становања и боравка овога лица гдје иста није затечена, и гдје су им од стране чланова њене породице саопштене различите опречне информације о боравку овога лица на територији Подгорице или Будве", саопштено је из УП.
