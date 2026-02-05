Logo
Урнебесан оглас за продају насмијао регион: Вјенчаница је преживјела, али брак није

Она

05.02.2026

09:26

Урнебесан оглас за продају насмијао регион: Вјенчаница је преживјела, али брак није
Фото: Pixabay

Вјенчања су дани пуни емоција, великих одлука и још већих очекивања. Хаљина тада није само комад тканине, већ симбол почетка, снова и тренутка за који се вјерује да мијења живот. Бирају се пажљиво, са надом да ће у њима започети нешто трајно и лијепо.

Управо једну такву вјенчаницу сада продаје једна д‌јевојка. Посебну пажњу привукао је начин на који је оглас написан – искрено, духовито и без уљепшавања, са дозом самоироније која је многе насмијала. Девојка је одлучила да причу исприча онаквом каква јесте, без патетике и без скривања, дајући хаљини нову вредност кроз хумор и отвореност.

Преживјела свадбу, плес, торту и животне одлуке. Хаљина је у савршеном стању, за разлику од моје просидбе у том тренутку.

Идеална за:

  • младенке с хумором
  • брак из љубави (или чисте знатижеље)
  • оне које желе хаљину с искуством
  • Продајем јер сам научила лекцију, а хаљина заслужује нову прилику
  • Долази без младожење, без драме и без гаранције на брак.
  • Величина је С/М

За цијену и остале инфо се слободно јавите”, гласи у огласу, који можете вид‌јети ОВД‌ЈЕ.

На крају, ова прича још једном показује да иза сваке вјенчанице постоји посебна судбина, некад бајковита, некад неочекивана, али увек вриједна да се исприча, пише Она.рс.

