Урнебесан оглас за продају насмијао регион: Вјенчаница је преживјела, али брак није

05.02.2026
09:26
Вјенчања су дани пуни емоција, великих одлука и још већих очекивања. Хаљина тада није само комад тканине, већ симбол почетка, снова и тренутка за који се вјерује да мијења живот. Бирају се пажљиво, са надом да ће у њима започети нешто трајно и лијепо.
Управо једну такву вјенчаницу сада продаје једна дјевојка. Посебну пажњу привукао је начин на који је оглас написан – искрено, духовито и без уљепшавања, са дозом самоироније која је многе насмијала. Девојка је одлучила да причу исприча онаквом каква јесте, без патетике и без скривања, дајући хаљини нову вредност кроз хумор и отвореност.
Преживјела свадбу, плес, торту и животне одлуке. Хаљина је у савршеном стању, за разлику од моје просидбе у том тренутку.
Идеална за:
За цијену и остале инфо се слободно јавите”, гласи у огласу, који можете видјети ОВДЈЕ.
На крају, ова прича још једном показује да иза сваке вјенчанице постоји посебна судбина, некад бајковита, некад неочекивана, али увек вриједна да се исприча, пише Она.рс.
