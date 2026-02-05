Logo
Ово је најздравија врста меса: Препуно протеина, а масноће су минималне

05.02.2026

09:22

Ово је најздравија врста меса: Препуно протеина, а масноће су минималне

Месо је вриједан извор протеина нужних за правилно функционисање организма и не бисте га требали у потпуности избацити са свог јеловника, но љекари и нутриционисти савјетују да је код неких врста меса посебно битно пазити да га једете у умјереним количинама јер могу бити штетне за здравље.

С друге стране, неке врсте меса су пожељније због мање масноћа, лакшег варења и садржаја хранљивих материја. Не може се издвојити само једна врста меса као апсолутно најздравија, али према већини препорука стручњака, ове 3 врсте меса се сматрају најздравијим изборима.

Ћуретина

Ћуретина се често сматра најздравијим избором међу белим месом. Изузетно је богата квалитетним протеинима, а истовремено садржи врло мало масноће, посебно ако се једе бијело месо без коже. Због тога је идеална за особе које желе лагану исхрану, одржавање здраве тјелесне тежине или изградњу мишићне масе.

Ово месо се лако вари, ријетко изазива алергије и одличан је извор витамина Б групе, који учествују у производњи енергије и правилном раду нервног система. Због своје нутритивне ‘чистоће’, често се препоручује и у периоди,а опоравка или код осјетљивог желуца.

Пилетина

Пилетина, посебно бијело месо без коже, један је од најуравнотеженијих извора протеина. Садржи мало засићених масноћа, а опет довољно хранљивих материја да подржи нормално функционисање тела, укључујући имунолошки систем.

Беба

Економија

Родитељи, пазите! Повлачи још једна храна за бебе

Поред тога, пилетина је изузетно свестрана у припреми, лако се комбинује са здравим прилозима и добро подноси разне начине припреме, од кувања и печења до лаганог динстања. Због тога се препоручује као део свакодневне исхране онима који желе нутритивно богат, али лаган и лако пробављив оброк, преноси Најжена.

Телетина је међу најквалитетнијим врстама црвеног меса. Има знатно мање масноће од говедине, а пружа богат извор гвожђа, цинка и витамина Б12, који су посебно важни за стварање крви, енергију и нормалан рад нервног система.

Осим нутритивне вредности, телетина је и мекша те лакше сварљива од већине других црвених меса.

Због тога се често препоручује људима који желе повремено укључити црвено месо у исхрану, али на здравији, балансиран начин.

