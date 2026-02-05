Организација старјешина ВРС: Српска видљива на глобалној сцени

Извор:
Република Српска данас је много видљивија на глобалној позорници него БиХ, захваљујући проактивном и одговорном дјеловању носилаца власти у Српској и српског кадра у заједничким институцијама, оцијењено је из Организације старјешина Војске Републике Српске /ВРС/.
Из ове организације су навели да се ових дана свједочи новој дипломатској офанзиви Републике Српске на међународној сцени, док је, са друге стране, званична дипломатија БиХ успјела једино да БиХ обрука гдје год је стигла и тако уруши и оно мало дигнитета који је имала.
Старјешине ВРС наглашавају да су представници српског народа озбиљно схватили савремена геополитичка кретања и проактивно се укључили у незаустављиве процесе стварања новог свјетског поретка, те кључним геополитичким факторима у свијету објашњавају шта се то и како дешава у БиХ и ко је одговоран за неуспјех пројекта дејтонске БиХ.
- Постало је потпуно видљиво да им то иде од руке, јер је све већи број важних земаља у свијету који данас разумију позицију Републике Српске и проблеме са којима се суочава српски народ у Републици Српској и БиХ, али и у региону - наведено је у саопштењу.
Из Организације старјешина истичу да су нова дипломатска достигнућа из коријена промијенила моделе досадашњег дјеловања према Републици Српској и српском народу, те тако све више важних земаља и лидера у свијету данас о Српској и српском народу говоре са аспекта потребе развијања партнерских односа као важним фактором мира и стабилности у региону.
За то вријеме, указују старјешине, сарајевску "сећија дипломатију" данас нико у свијету не доживљава озбиљно, а доказ за то је потпуна летаргија која влада, као и ниво састанака које може да обезбиједи.
- Нижерангирани појединци и институције у свијету не могу никоме помоћи, осим шта га могу уљудно саслушати - поручили су из Организације старјешина.
Старјешине истичу да се Република Српска окренула према кључним доносиоцима одлука у процесу стварања новог свјетског поретка, па је стога нова дипломатска офанзива - офанзива наде за трајан мир, јер су у свијету схватили да су Срби кључан народ за одржање стабилности у региону и зато са њима данас сви разговарају.
- Срести се са Хауардом Лутником, једним од најважнијих људи тренутно најмоћнијег политичара у свијету Доналда Трампа, и са њим на његовом језику разговарати о најзначајнијим економским пројектима који могу допринијети очувању мира и стабилности у БиХ је немјерљива корист за све у БиХ, а не само за српски народ. По томе се српска дипломатија разликује од бошњачке, јер бошњачка никада до сада није учинила ништа на заштити интереса српског народа. Резултат такве политике у посљедњих 30 година је нефункционална, готово, немогућа БиХ - навели су из Организације старјешина.
Старјешине сматрају да Република Српска мора наставити са проактивним дјеловањем до постизања пуне слободе и равноправности српског народа и Српске са другим народима и државама, роз конструктиван демократски дијалог три конститутивна народа и два ентитета у условима мира и стабилности.
