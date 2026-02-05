Још једна њемачка компанија дијели отказе: Без посла остаје 230 радника

Извор:
Њемачки добављач у аутомобилској индустрији "Аумовио", који се издвојио из компаније аутомобилске групе "Континентал", планира да отпусти око 230 радника у Србији, што је дио ширих мјера штедње које ће примјенити и на другим тржиштима, преноси Блумберг Адриа.
Укидање ових радних мјеста предвиђено је у њиховом погону у Новом Саду, а требало би да највећи дио процеса буде завршен до краја 2026. године. Откази ће "претежно" бити спроведени у оквиру њиховог центра који обухвата истраживање и развој, али из компаније тврде да то неће утицати на наставак рада центра.
"Аумовио" тренутно запошљава око 2.400 људи у Србији, што значи да се мјере односе на нешто мање од 10 одсто укупног броја запослених у овдашњем огранку. Подсјетимо, компанија је у Новом Саду активна на двије локације - има центар за истраживање и развој и мегафабрику - гдје, како истичу, комбинују инжењерски развој и модерну производњу.
Циљ компаније је да на свјетском нивоу смањи удио трошкова за истраживање и развој у укупним издацима на испод 10 одсто до 2027, при чему тај проценат према посљедњим доступним подацима за трећи квартал 2025 износи 11,9 одсто.
Изазови у аутомобилској индустрији одразили су се и на Србију, гдје тај сектор у принципу снажно расте у посљедњих 25 година, али су дијелови индустрије у посљедње вријеме изгубили конкурентност. Кабловски снопови донедавно су били главни извозни производ, али тренутно губе замах, јер су трошкови рада и други трошкови нагло порасли.
"Многе од тих компанија сада планирају да се преселе у земље са нижим трошковима, попут оних на Блиском истоку и у Сјеверној Африци", наводи се у једном од извјештаја консултантске и ревизорске куће "Ернст енд Јанг".
Више предузећа која послују у Србији протеклих мјесеци већ су најавила отпуштања, укључујући "Леони" и "Дрекслмајер".
Процјењује се да ће мјере утицати на до 4.000 радних мјеста глобално, а првенствено ће се спроводити на локацијама у Индији, Сингапуру, Румунији, Србији, Немачкој и Мексику. Према подацима са њиховог сајта, компанија укупно запошљава више од 86.000 радника.
Операције "Аумовија" у Србији обухватају напредни инжењерски развој и модерну, високопрецизну производњу. Истраживачко-развојни центар у Новом Саду ради на широком спектру електронских и софтверски заснованих технологија за путничка и комерцијална возила. То, између осталог, укључује инструмент табле, радарске и камерне системе, телематичке управљачке јединице, дигитална рјешења за приступ возилу као што су системи засновани на паметним телефонима или даљински улазак без кључа, модуле за управљање каросеријом и зонама, модуле кочница приколице, системе за детекцију присуства дјетета, функције е-мобилности и пројекциони дисплеј у видном пољу возача.
Ове мјере штедње услиједиле су након што се "Аумовио" прошле године издвојио из њемачког произвођача ауто-делова "Континентал", како би пословао као независни добављач у областима аутономне мобилности, софтверских рјешења за возила, напредне електронике, система безбједности и технологија повезаних са корисничким искуством.
"Континентал је издвојио свој некадашњи сектор Аутомотиве у засебну компанију. Под именом Аумовио, компанија је почела да послује као независна на Франкфуртској берзи 18. септембра прошле године", подсјетили су у Континенталу.
Приликом покретања нове фирме, акције Аумовија додељене су акционарима матичног Континентала, тако да су за сваке двије акције Континентала њихови власници добијали по једну деоницу Аумовија.
"Континентал" је запошљавао око 4.000 људи у Суботици, Великим Црљенима и Новом Саду, а послије одвајања "Аумовија", под окриљем Континентала остале су локације у Суботици и Великим Црљенима, преноси РТ Балкан.
