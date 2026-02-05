Logo
Почела исплата пензија: На снази једна новина

05.02.2026

08:42

Коментари:

0
Почела исплата пензија: На снази једна новина
Фото: АТВ

Исплата пензија увећаних за 11,2 посто у Федерацији БиХ почеће данас 5. фебруара, 2026. године.

Увећање пензија услиједило је након измјена Закона о ПИО/МИО Федерације БиХ којим је прописано да се пензије усклађују два пута годишње.

Од 1. јануара најнижа пензија повећава се са 599,28 КМ на 666,40 КМ, загарантована пензија са 715,21 КМ на 795,31 КМ и највиша пензија са 2.996,40 КМ на 3.332,00 КМ.

Пензију са јануар примиће 465.697 корисника, а за ове потребе издвојено је око 351 милион КМ.

Осим увећања пензија, измјене Закона о ПИО које су на снагу ступиле од 1. јануара доносе и још једну новину која се односи на будуће пензионере.

За разлику од прије старосна пензија сада се сврстава у шест категорија па тако за кориснике до 20 година пензионог стажа пензија не може бити нижа од 60 посто просјечне, односно 434,38 КМ.

Даље за кориснике са 20 до 25 година стажа пензија не може бити нижа од 65 посто просјечне односно 470,58 КМ, док пензионери са стажом од 25 до 30 година могу имати пензију не нижу од 70 посто просјечне, односно 506,78 КМ. Они који имају стаж од 30 до 35 година не могу имати пензију мању од 75 посто просјечне односно 542,98 КМ, а они који имају од 35 до 40 година стажа имаће загарантовану пензију 85 посто од просјечне односно 615,37 КМ. На крају они са 40 година и више стажа пензију не могу имати нижу од 95 посто од просјечне што у овом случају износи 687,77 КМ.

До сада, минимална пензија за најмање 15 година стажа износила је 599 КМ

пензије

Пензионери

