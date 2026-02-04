Ова земља данас буквално "плива" у злату

Извор:
Шпанија је 2025. годину завршила са златним и девизним резервама вриједним готово 94 милијарде евра, што представља највиши ниво од када постоје упоредиви подаци, саопштила је Централна банка Шпаније.
Раст резерви пре свега одражава снажну глобалну потражњу за златом, које се у периодима геополитичке нестабилности и финансијске неизвесности сматра сигурним уточиштем за капитал.
Ипак, у Шпанији злато никада није било само економска категорија. Његово мјесто у колективном памћењу везано је и за једну од најконтроверзнијих епизода 20. вијека – такозвано „московско злато“, термин који и данас изазива политичке и историјске полемике.
Прије избијања Шпанског грађанског рата 1936. године, шпанске златне резерве нису биле међу највећима у свијету, али су земљи давале одређени финансијски кредибилитет и маневарски простор у међународној трговини.
Ситуација се драматично промијенила избијањем рата. Због дипломатске изолације и ограниченог приступа међународним финансијским токовима, републиканска влада суочила се са озбиљним проблемом финансирања ратних трошкова.
У тим околностима донијета је одлука да се већина златних резерви Банке Шпаније пребаци у иностранство, прије свега у Совјетски Савез. Укупно је око 76 одсто резерви, односно око 510 тона злата, пребачено из Картагене у октобру 1936. године, преноси Б92.
Данас Шпанија располаже са око 281 тоном злата, које се чува у Банци Шпаније и депозитима у САД, Великој Британији и Швајцарској, према подацима Свјетског савјета за злато.
Ове резерве немају директну везу са златом из периода Грађанског рата, већ су резултат савремене монетарне политике, чланства у еврозони и управљања девизним резервама.
Рекордан ниво резерви из 2025. године резултат је прије свега раста цијене злата на глобалном тржишту.
За разлику од периода Грађанског рата, када је злато било кључни ресурс за опстанак државе, данас оно представља финансијски инструмент стабилности и повјерења у економију.
