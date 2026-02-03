Злато постало нестабилније од биткоина

Вриједност злата на берзи је након огромног пада крајем прошле седмице достигла највиши ниво волатилности од финансијске кризе 2008. године и тако је постала волатилнија од криптовалуте биткоин.

Нагли пад цијене злата од четвртка, 29. јануара, изазвали су висок шпекулативни интерес трговаца за амерички долар и планови предсједника САД Доналда Трампа у вези са именовањем новог шефа Федералних резерви, пише "Блумберг".

Након пада цијене злата, инвеститори су почели да затварају своје позиције, што је довело до још бржег пада вриједности овог племенитог метала, наводи агенција.

Сцена Чола није једини на мети: На куће пјевачица бачене бомбе

Према подацима њујоршке берзе Комекс, од четвртка је цијена априлског фјучерса на злато пала за 17,4 одсто, достигавши вриједност од 4.423,2 долара по трој унци.

Пала је цијена сребра за 37,78 одсто, односно на 71,2 долара по трој унци.