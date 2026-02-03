Којић: ЕУ да казни Хрватску због ескалације србофобије

Извор:
Србофобија у Хрватској постала је предмет одређене институционалне подршке, чак и хрватске Владе, због чега би било неопходно да ЕУ и њене институције, зарад мира и стабилности у региону, санкционишу званични Загреб због подршке ескалацији усташтва, изјавио је данас Срни посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић.
"Такво понашање хрватских власти и повампирених присталица усташког покрета сигурно да представља озбиљну безбједносну пријетњу у региону", упозорио је Којић.
Према његовим ријечима, чињеница да су неки навијачи из Сплита дошли да код Тузле нападну "Звездине" навијаче из Републике Српске, говори о несхватљивој мржњи и подивљалој србофобији, што неминовно представља опасност по стабилност и мир у региону.
Којић сматра да таква дешавања никада и нипошто не би смјела да се понове и не би смјела да имају подршку хрватских власти.
"Хрватска, као чланица ЕУ, треба да због свега тога буде санкционисана са нивоа европских институција и да буде упозорена да је обавезна да ради на успостављању повјерења у региону и Европи. Србе у Хрватској посебно брине и боли непримјерено понашање тамошње власти која забрањује ћирилицу, нарушава људска права припадника српског народа, пријети српским званичницима", навео је Којић.
О ескалацији усташке еуфорије, која има и подршку "европске" Владе Хрватске и премијера Андреја Пленковића /ХДЗ/, свједоче чињенице као што су забрана свештенику Српске православне цркве из Тивта улазак у Хрватску, кажњавање српске пјевачице Снежане Ђуришић, организовани напад Сплићана симпатизера "Хајдука" на навијаче "Црвене звезде" код Тузле, пријетње убиством лидеру Срба у Хрватској Милораду Пуповцу.
Посљедњи такав примјер је синоћњи дочек рукометних репрезентативаца Хрватске у Загребу, који су инсистирали да им пјева злогласни и декларисани пјевач усташких пјесама Марко Перковић Томпсон, а који је организован уз подршку Владе Хрватске и упркос негодовању загребачке Градске управе.
Тренутно на програму