Којић: ЕУ да казни Хрватску због ескалације србофобије

Извор:

СРНА

03.02.2026

13:03

Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Србофобија у Хрватској постала је предмет одређене институционалне подршке, чак и хрватске Владе, због чега би било неопходно да ЕУ и њене институције, зарад мира и стабилности у региону, санкционишу званични Загреб због подршке ескалацији усташтва, изјавио је данас Срни посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић.

"Такво понашање хрватских власти и повампирених присталица усташког покрета сигурно да представља озбиљну безбједносну пријетњу у региону", упозорио је Којић.

Rada Manojlovic

Сцена

Рада открила разлог раскида: Једва је чекао да се повуче

Према његовим ријечима, чињеница да су неки навијачи из Сплита дошли да код Тузле нападну "Звездине" навијаче из Републике Српске, говори о несхватљивој мржњи и подивљалој србофобији, што неминовно представља опасност по стабилност и мир у региону.

Којић сматра да таква дешавања никада и нипошто не би смјела да се понове и не би смјела да имају подршку хрватских власти.

"Хрватска, као чланица ЕУ, треба да због свега тога буде санкционисана са нивоа европских институција и да буде упозорена да је обавезна да ради на успостављању повјерења у региону и Европи. Србе у Хрватској посебно брине и боли непримјерено понашање тамошње власти која забрањује ћирилицу, нарушава људска права припадника српског народа, пријети српским званичницима", навео је Којић.

Здравко Чолић

Сцена

Огласио се бивши менаџер Здравка Чолића након вијести да је он био мета напада

О ескалацији усташке еуфорије, која има и подршку "европске" Владе Хрватске и премијера Андреја Пленковића /ХДЗ/, свједоче чињенице као што су забрана свештенику Српске православне цркве из Тивта улазак у Хрватску, кажњавање српске пјевачице Снежане Ђуришић, организовани напад Сплићана симпатизера "Хајдука" на навијаче "Црвене звезде" код Тузле, пријетње убиством лидеру Срба у Хрватској Милораду Пуповцу.

Посљедњи такав примјер је синоћњи дочек рукометних репрезентативаца Хрватске у Загребу, који су инсистирали да им пјева злогласни и декларисани пјевач усташких пјесама Марко Перковић Томпсон, а који је организован уз подршку Владе Хрватске и упркос негодовању загребачке Градске управе.

