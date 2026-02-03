Туристички аутобуси не могу до Херцеговачке Грачанице због радова

Извор:
Саобраћање туристичких аутобуса ка Херцеговачкој Грачаници у Требињу неће бити могуће док трају радови на дионици Книнске улице у правцу Црквине, саопштено је из Туристичке организације града.
Из требињске Туристичке организације су замолили све за разумијевање и стрпљење током трајања радова, који се изводе с циљем дугорочног унапређења инфраструктуре града.
Из те организације су подсјетили да је у току изградња канализационе мреже у насељу Полице.
"Током извођења радова могуће су привремене обуставе и измјене режима саобраћаја, уз постављену саобраћајну сигнализацију коју је неопходно поштовати", наводи се у саопштењу.
