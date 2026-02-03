Logo
Туристички аутобуси не могу до Херцеговачке Грачанице због радова

Извор:

СРНА

03.02.2026

14:11

Саобраћање туристичких аутобуса ка Херцеговачкој Грачаници у Требињу неће бити могуће док трају радови на дионици Книнске улице у правцу Црквине, саопштено је из Туристичке организације града.

Из требињске Туристичке организације су замолили све за разумијевање и стрпљење током трајања радова, који се изводе с циљем дугорочног унапређења инфраструктуре града.

emir hadzihafisbegovic sc jt

Култура

Лорд са буџета: Хаџихафизбеговић за 13 истих представа узео вртоглаву цифру

Из те организације су подсјетили да је у току изградња канализационе мреже у насељу Полице.

"Током извођења радова могуће су привремене обуставе и измјене режима саобраћаја, уз постављену саобраћајну сигнализацију коју је неопходно поштовати", наводи се у саопштењу.

Таг:

Требиње

