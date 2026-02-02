Савичић: Челинац има једног, а не два предсједника Скупштине

Извор:
СРНА
02.02.2026
20:06
Предсједник Скупштине општине Челинац Иван Савичић рекао је Срни да локални парламент има једног, а не двојицу предсједника, као што тврде неки медији, те нагласио да скупштина није ничија приватна сцена већ институција која мора радити мирно, законито и без прекида.
"Претходни предсједник Дејан Куртиновић затражио је право на `бијели хљеб`, што му је законски и омогућено. То се исплаћује, али то није плата за рад. Скупштина општине има једног предсједника који прима плату за вођење сједница", рекао је Савичић.
Он је нагласио да предсједник Скупштине општине, уколико жели да ради свој посао, мора да има скупштинску већину.
"Уколико је нема, рад скупштине улази у неизвјесност што иде на штету грађана и онемогућава функционисање локалне заједнице. Један од основних послова предсједника Скупштине општине по Пословнику о раду јесте да сазива и води сједнице", рекао је Савичић.
Он је додао да ће се, уколико у неком тренутку не буде имао подршку скупштинске већине, без икакве драме вратити на претходни посао и радити оно што је чинио и раније.
Савичић је навео да је на посљедњој сједници одблокиран рад Скупштине општине Челинац, након што је разријешен претходни предсједник, а именован нови.
"Жао ми је што је дошло до ове ситуације, што је погажена потписана ријеч, односно коалициони споразум, али грађани и буџет неће трпјети било какве посљедице ничијих поступака. Скупштина није ничија приватна сцена и то је институција која мора радити мирно, законито и без прекида. Мој правац је ред, поштовање и одговорност", рекао је Савичић.
Говорећи о сједници Скупштине одржаној у петак, 30. јануара, Савичић он је навео да не коментарише одлуке суда политички, већ да се поступа одговорно и институционално, што је и урађено.
Према његовим ријечима, Скупштина општине је колективни орган који ради по прописима и спроведена је судска одлука.
Савичић је истакао да су посљедња дешавања у челиначкој Скупштини посљедица прекида коалиционог споразума.
"Постоји лице које је преузело одређене обавезе тим споразумом, није их поштовало и због тога смо морали кренути у овом правцу", навео је Савичић.
Он је додао да је добио подршку скупштинске већине и да је прихватио овај посао јер жели да општина Челинац функционише.
Савичић је истакао да ће бити досљедно спроведен Програма рада за 2026. годину, који је Скупштина општине Челинац усвојила крајем прошле године.
Скупштина општине Челинац у петак, 30. јануара, поново именовала Ивана Савичића за предсједника локалног парламента.
Одборници су прво усвојили закључак о извршењу пресуде Окружног суда у Бањалуци којом се поништава рјешење о опозиву предсједника парламента Дејана Куртиновића од 27. јула 2025. године и он је враћен на ту функцију умјесто Савичића.
Након тога усвојен је приједлог 17 одборника да Куртиновић поново буде опозван, па је Савичић именован на мјесто предсједника Скупштине општине Челинац.
