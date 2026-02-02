Мјештани села Кути пет дана на блокадама, градске власти их не виде

Извор:
Мјештани села Кути код Мостара већ пет дана блокадом локалног пута бране посједе Срба повратника и покушавају зауставити деминере које је ангажовао страни инвеститор да деминирају локацију овдашњег брда Зукуља како би ту био отворен каменолом.
Прије неколико дана, радници Центра за уклањање мина у БиХ /БХМАК/ требали су на захтјев инвеститора деминере увести у посао, али мјештани су им онемогућили пролаз локалним путем који је дијелом приватно власништво, будући да улази у приватне посједе и отворен је да би га житељи користили.
Пошто инвеститор не одустаје од намјере да спроведе деминере до будућег каменолома, мјештани овог насеља на путу стоје већ данима. Они кажу да их највише жалости што нико од градске администрације не види и не чује њихове проблеме.
Мјештани наводе да је жалосно и да градоначелник Мостара Марио Кордић у одређена насеља иде када се појави проблем са смећем, а не види своје грађане који данима стоје на путу и годинама и мјесецима бију битку за своју земљу.
Мјештанин Крсто Лозо рекао је да пети дан дежурају на путу и да ће ту остати док год буде потребно.
"Не дамо да прођу и да нас уништавају! Истрајаћемо у тој борби. Пут је сада заграђен. Ово је приватна земља! Дошао је за викенд човјек из Србије и заградио. Ми сада кућама идемо алтернативним путем преко приватне земље", навео је Лозо.
Он је истакао да се борба наставља и да нема предаје.
"Нећемо да се неко богати на нашем. Имамо и ми дјецу и они требају живјети сутра и ми хоћемо да им обезбиједимо да могу живјети овдје", додао је Лозо.
На протесту и блокади са мјештанима је и бјелопољски свештеник Небојша Радић који је рекао да му је жао што раније није могао бити са људима, али да је сада ту и да ће бити уз њих.
"Ту сам да им помогнем да заштите куће и свој живот. Овдје је здрава средина, а изградњом каменолома вјероватно то више неће бити тако", указао је парох Радић.
Већ годинама мјештани Кути, већином Срби повратници и њихови сусједи Бошњаци и Хрвати, покушавају спријечити, како тврде, нелегално отварање каменолома, у страху да ће то мјесто постати нова Доња Јабланица.
Као посљедњи бедем одбране користе чињеницу да се пут према каменолому покушава прокрчити преко њихове земље.
Већ годинама својим тијелима блокирају камионе инвестотора, а борбу морају водити и са одређеним градским службама које по сваку цијену настоје прокрчити пут за приватни каменолом страних инвеститора.
