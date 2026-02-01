Еколошка катастрофа у БиХ: Депонија угрожава ријеку, грађани позивају на хитну реакцију

Извор:
Херцеговина.инфо
01.02.2026
19:30
Неформална група грађана Бадањ упозорила је на, како наводе, дугогодишњи озбиљан еколошки проблем у Стоцу, гдје се градска депонија налази на свега тридесетак метара од корита ријеке Брегаве, и то без важеће еколошке дозволе.
Према њиховим наводима, отпад се годинама одлаже уз саму обалу ријеке, а током јачих падавина долази до испирања штетних и потенцијално токсичних материја из депоније директно у водоток.
"Свака јача киша испира садржај депоније у ријеку Брегаву, воду коју локално становништво користи за свакодневни живот и пољопривреду", упозоравају из Неформалне групе Бадањ.
Наводе како су посљедице већ видљиве на терену. Истичу да у ријеци постепено нестаје биљни и животињски свијет, док је пољопривредна производња у непосредној близини постала готово немогућа.
"Узгој воћа и поврћа све је тежи, а за многе породице управо је то једини извор прихода", поручују, додајући да је здравље становништва озбиљно угрожено.
Посебно наглашавају чињеницу да се депонија налази у близини Бадањске пећине и уз ријеку која представља природно богатство и дио заштићеног простора, због чега ситуацију описују као "еколошку бомбу" чије посљедице могу бити дугорочне и непоправљиве.
У видеу који су доставили редакцији портала "Херцеговина инфо" говори мјештанин који, како наводе, цијели живот познаје ријеку Брегаву и данас свједочи њеном постепеном пропадању.
Његово свједочење, истичу, представља глас локалне заједнице која годинама упозорава на проблем, али без институционалне реакције.
Из Неформалне групе Бадањ наводе да су о проблему у више наврата обавјештавали Град Столац, Владу Херцеговачко-неретванског кантона, Владу Федерације БиХ и надлежне инспекцијске службе, али до данас, тврде, није предузета ниједна конкретна мјера.
"Вријеме за реакцију истиче, а штета се сваким даном повећава", поручују, позивајући надлежне институције да хитно реагују како би се спријечило даље загађење ријеке Брегаве.
