Еколошка катастрофа у БиХ: Депонија угрожава ријеку, грађани позивају на хитну реакцију

Извор:

Херцеговина.инфо

01.02.2026

19:30

Депонија код ријеке Брегаве у Стоцу
Фото: Facebook/Screenshot

Неформална група грађана Бадањ упозорила је на, како наводе, дугогодишњи озбиљан еколошки проблем у Стоцу, гдје се градска депонија налази на свега тридесетак метара од корита ријеке Брегаве, и то без важеће еколошке дозволе.

Према њиховим наводима, отпад се годинама одлаже уз саму обалу ријеке, а током јачих падавина долази до испирања штетних и потенцијално токсичних материја из депоније директно у водоток.

"Свака јача киша испира садржај депоније у ријеку Брегаву, воду коју локално становништво користи за свакодневни живот и пољопривреду", упозоравају из Неформалне групе Бадањ.

Нестаје биљни и животињски свијет

Наводе како су посљедице већ видљиве на терену. Истичу да у ријеци постепено нестаје биљни и животињски свијет, док је пољопривредна производња у непосредној близини постала готово немогућа.

"Узгој воћа и поврћа све је тежи, а за многе породице управо је то једини извор прихода", поручују, додајући да је здравље становништва озбиљно угрожено.

Посебно наглашавају чињеницу да се депонија налази у близини Бадањске пећине и уз ријеку која представља природно богатство и дио заштићеног простора, због чега ситуацију описују као "еколошку бомбу" чије посљедице могу бити дугорочне и непоправљиве.

У видеу који су доставили редакцији портала "Херцеговина инфо" говори мјештанин који, како наводе, цијели живот познаје ријеку Брегаву и данас свједочи њеном постепеном пропадању.

Његово свједочење, истичу, представља глас локалне заједнице која годинама упозорава на проблем, али без институционалне реакције.

Надлежни обавијештени, реакције нема

Из Неформалне групе Бадањ наводе да су о проблему у више наврата обавјештавали Град Столац, Владу Херцеговачко-неретванског кантона, Владу Федерације БиХ и надлежне инспекцијске службе, али до данас, тврде, није предузета ниједна конкретна мјера.

"Вријеме за реакцију истиче, а штета се сваким даном повећава", поручују, позивајући надлежне институције да хитно реагују како би се спријечило даље загађење ријеке Брегаве.

