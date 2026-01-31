Logo
Стиже олакшање за раднике РиТЕ Угљевик

Аутор:

Бојана Винчић

31.01.2026

19:07

РиТЕ Угљевик
Фото: АТВ

Након мјесеци ишчекивања коначно стиже олакшање за раднике РиТЕ Угљевика. Са радом неће стати. Поново добијају приступ властитом угљу. Потписан је уговор који омогућава наставак експлоатације „Исток два", а тиме и наставак рада термоелектране која храни читав овај крај. Право на експлоатацију угља са лежишта „Исток два" прешло је са компаније "Комсар енерџи" на Рудник и Термоелектрану "Угљевик".

"За нас је то врло значајно с аспекта обезбјеђивања довољно количина угља за будући рад, истовремено значи не организацију наших планова прије свега на површинском копу сада већ Исток, што значи дугорочно снабдијевање овог објекта угљем", рекао је Жарко Новаковић, директор РиТЕ "Угљевик".

Држава је откупила 74 одсто удјела у "Комсар енерџију". План је да се иде до краја. Да у коначници „Гас-Рес" постане стоодстотни власник. Тако би комплетан систем био у рукама Републике Српске.

"Завршен је један сложен процес који ће обезбиједити РиТЕ "Угљевик" да може несметано врши експлоатацију угља, а самим тим и производњу електричне енергије. Што ће у коначници довести до стабилнијег снабдијевања потрошача у Републици Српској и једне енергетске сигурности која нам је свима потребна", рекао је Александар Лозо, представник предузећа "Комсар енерџи Република Српска"

РиТЕ Угљевик

Република Српска

Потписан уговор о преносу концесије са "Комсара" на РиТе "Угљевик"

Договор не доноси корист само енергетском сектору. Добра је ово вијест и за локално становништво. Подршку ће дати и Влада, каже ресорни министар. Српска мора имати енергетску сигурност и не смије зависити од других. Проблеми нису нестали преко ноћи, али данашњи потпис означава прекретницу у даљем раду.

"Ми овим не рјешавамо све проблеме који постоје тренутно у РиТЕ `Угљевик`, али правимо значајан корак тиме што ћемо омогућити да РиТЕ сада може без икаквих сметњи да приступи припреми рударске активности која је садржана у доградњи рударског пројекта", рекао је Петар Ђокић, министар енергетике и рударства Републике Српске

Без угља нема струје. Без струје нема привреде. А без овог система нема ни живота за готово двије хиљаде породица које од њега директно зависе. Остаје обавеза да тражимо партнере јасан је премијер Саво Минић. Каже и да ће Влада Српске тражити модалитете како би опоравили овог гиганта.

