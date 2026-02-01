Хоће ли БиХ на "сиву листу"

Аутор:Кристина Секерез
01.02.2026
19:09
БиХ има још мјесец дана да отклони недостатке које је истакао "Манивал", у супротном ће на "сиву листу". Ако на исту доспије посљедице би осјетили сви.
"Прије свега, домаће банке ће много теже налазити коресподентне банке у иностранству, грађани ће имати проблема када буду жељели да отворе рачун у некој од земаља ЕУ или уопште земаља које се налазе на бијелој листи ФАТФ-а, страни инвеститори, ако буду долазили да инвестирају, тражиће веће стопе поврата, односно ако позајмљују новац, тражиће више каматне стопе", рекао је Марко Ђого, професор на Економском факултету Универзитета у Источном Сарајеву.
Сјетили су се политичари у Сарајеву пред крај рока, након скоро годину дана, шта значи бити на „сивој листи“.
"Колико је тешко скинути неку државу са "сиве листе" када већ једном на њу дође, јер ако се то, не дај Боже, деси онда, наравно, више неће бити услов само два закона", рекао је Денис Звиздић, замјеник предсједавајућег ПД ПС БиХ.
Надају се и у Савјету министара да ће у самој завршници избјећи ударац. Един Форто очекује да се за мање од двије седмице кључни закони нађу на сједници. Нада не умире.
"Више пута смо се увјерили да је могуће експресном брзином усвојити кључне законе. То смо радили управо ‘23. године. За дан се могу одржати сједнице оба дома Парламента. Ствар је воље. Дакле, сигурно је могуће, а хоће ли се десити, не знам", рекао је Един Форто, министар комуникација и транспорта у Савјету министара БиХ.
Надлежни органи у БиХ морају хитно да реагују, упозорава и Делегација ЕУ у БиХ.
"Посебно у погледу усвајања два закона на државном нивоу – закона о одузимању и управљању имовином, као и закона о циљаним финансијским санкцијама за тероризам, финансирање тероризма и пролиферацију оружја за масовно уништење. Успостављање регистра стварних власника правних лица у БиХ такође је већ дуго одгађано и захтијева хитне активности ентитета и Брчко дистрикта", саопштено је из Делегације ЕУ у БиХ.
Посљедња евалуација , коју је спровео "Манивал", била је 2024. године. У извјештају БиХ није задовољила стандарде у области превенције прања новца и финансирања терористичких активности. Сљедећа евалуација за БиХ планирана је тек за 2031. годину. Главно је питање како ће се БиХ дотад извући са листе ако на њој заврши.
