Стари обичај за новац: Урадите ово и новчаник вам неће бити празан

Стари српски обичај каже: урадите ове три ствари сваког 1. у мјесецу и новац неће "бјежати" из куће - новчаник ће вам остати пун дуже него иначе.
Колико пута сте се запитали како је могуће да плата нестане брже него што је стигла? И док данас сви причају о буџетирању, штедњи и "финансијској дисциплини", наши стари имали су једноставније објашњење - новац воли ред, чистоћу и добар дочек.
Према старом народном вјеровању, први дан у мјесецу носи посебну енергију, као почетак новог циклуса. Зато се тада раде мали ритуали који, како се вјерује, спрјечавају да новац нестаје из дома и помажу да се благостање задржи током цијелог мјесеца.
3 корака која се раде првог у мјесецу:
На самом улазу у кућу поспите мало соли. У народу се вјерује да со "закључава" дом и блокира улазак сиромаштва, свађа и финансијских губитака.
Избаците старе рачуне, папириће, непотребне картице и ситнице. Порука овог обичаја је јасна: новац се не задржава тамо гдје је хаос.
Првог у мјесецу ставите једну крупнију новчаницу у посебну преграду новчаника и не трошите је до сљедећег првог. То је симбол "темеља" као да новцу поручујете да у вашем дому има своје мјесто.
Народна традиција каже да није довољно само радити више. Битно је и како дочекујете новац.
Ове мале радње подсјећају на ред, штедњу и свјесно трошење, и управо због тога многи тврде да им помажу да се финансијски стабилизују, преноси Информер.
