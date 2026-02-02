Logo
Large banner

Игуане падају са дрвећа: Необичан призор шокирао грађане

Извор:

Телеграф

02.02.2026

09:59

Коментари:

0
Игуане падају са дрвећа: Необичан призор шокирао грађане
Фото: Unsplash

Становници јужне Флориде суочили су се са необично хладним температурама, а током викенда дочекао их је шокантан призор - игуане почеле су да падају са дрвећа.

У овој држави, познатој по пјешчаним плажама и генерално топлом времену, временски услови су изазвали чудан феномен: многе игуане падају са дрвећа због хладноће, преноси Daily mail.

Када се температуре приближе нули или постану негативне, животиње постају непокретне, долазе у стање "тромости", у којем привремено губе контролу мишића и дјелују као да су смрзнуте.

Игуане - које се сматрају инвазивном врстом на Флориди - су потом виђене како непокретно леже у гомилама на земљи.

Метеоролог Брантли Кејек је на друштвеним мрежама написао да би игуане могле да угину ако би биле остављене на хладним температурама дуже време.

"Оне су као мале кесице леда", рекла је Џесика Килгор из компаније Игуана Солутионс за Локал 10 њуз док је скупљала шачице обично брзих створења.

С обзиром на то да се температуре крећу мало изнад нуле, рекла је да људи могу да их "покупе као ускршња јаја са земље".

Џевад Фушко

Друштво

Неко је за лијечење младића из БиХ уплатио 64.000 КМ

Становницима Флориде је обично забрањено да сами рукују игуанама. Али усред хладног таласа, Комисија за рибу и дивље животиње Флориде одлучила је да дозволи становницима да донесу замрзнуте игуане на привремена мјеста за сакупљање постављена широм државе, где ће бити или хумано еутаназиране или предате лиценцираним носиоцима дозвола за продају ван државе.

"Ако желите да му помогнете да се одмрзне, само га премјестите на сунце и он ће се попети право уз дрвеће", рекао је Килгор о гмизавцима.

"Али ако желите да помогнете животној средини и уклоните га, потребно је да позовете [Комисију за рибе и дивље животиње] и пронађете мјесто за одлагање, а они ће моћи да се о њему хумано побрину", додао је.

Чудан призор на улицама Флориде долази усред снажног циклона који доноси рекордне количине снега, снажне вјетрове и опасан лед југоистоку.

Национална метеоролошка служба упозорила је да се очекује "јак мраз" од недјеље увече до понедељка ујутру.

Прогнозе за недјељу увече сугеришу да би становници Флориде могли да виде температуре хладније чак и од оних у нордијској острвској земљи Исланду.

MUP RS

Република Српска

Јавни конкурс за пријем на Полицијску академију за 150 кадета

"Обавезно предузмите мјере за заштиту људи, цеви и биљака. Да бисте спријечили смрзавање водоводних цијеви, умотајте их или испустите воду или их оставите да полако капљу", написао је NWS.

Да подсјетимо, најмање 100 људи умрло је од последица екстремног времена које је погодило већи дио САД. Десетине хиљада домаћинстава су јуче и даље биле без струје у државама Мисисипи, Тенеси и Луизијана, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

Majami

drvece

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Krave Stoka Goveda

Занимљивости

Држава која има више крава него људи

9 ч

0
Џевад Фушко

Друштво

Неко је за лијечење младића из БиХ уплатио 64.000 КМ

9 ч

1
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Република Српска

Јавни конкурс за пријем на Полицијску академију за 150 кадета

9 ч

0
Олуја "Хари" погодила Грчку

Свијет

Невријеме изазвало хаос: Школе затворене, аутомобили заробљени, села под пријетњом

9 ч

0

Више из рубрике

Ирански министар поручио Трампу: Спремни смо и за споразум и за рат

Свијет

Ирански министар поручио Трампу: Спремни смо и за споразум и за рат

9 ч

0
Олуја "Хари" погодила Грчку

Свијет

Невријеме изазвало хаос: Школе затворене, аутомобили заробљени, села под пријетњом

9 ч

0
Доналд Трамп предсједник САД-а

Свијет

Трамп тврди да никада није посјетио Епстајново острво

10 ч

0
Медведев: Употреба нуклеарног оружја могућа ако се ради о судбини државе

Свијет

Медведев: Употреба нуклеарног оружја могућа ако се ради о судбини државе

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

38

Није због Бенземе – Роналдо бојкотује и напушта клуб?

19

34

Јахорина све привлачнија домаћим и страним туристима

19

33

У Барселони изведена пионирска трансплатација лица

19

25

Ухапшен Борислав Бојанић

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner