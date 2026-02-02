Игуане падају са дрвећа: Необичан призор шокирао грађане

Извор:
Телеграф
02.02.2026
09:59
Становници јужне Флориде суочили су се са необично хладним температурама, а током викенда дочекао их је шокантан призор - игуане почеле су да падају са дрвећа.
У овој држави, познатој по пјешчаним плажама и генерално топлом времену, временски услови су изазвали чудан феномен: многе игуане падају са дрвећа због хладноће, преноси Daily mail.
Када се температуре приближе нули или постану негативне, животиње постају непокретне, долазе у стање "тромости", у којем привремено губе контролу мишића и дјелују као да су смрзнуте.
Игуане - које се сматрају инвазивном врстом на Флориди - су потом виђене како непокретно леже у гомилама на земљи.
Метеоролог Брантли Кејек је на друштвеним мрежама написао да би игуане могле да угину ако би биле остављене на хладним температурама дуже време.
"Оне су као мале кесице леда", рекла је Џесика Килгор из компаније Игуана Солутионс за Локал 10 њуз док је скупљала шачице обично брзих створења.
С обзиром на то да се температуре крећу мало изнад нуле, рекла је да људи могу да их "покупе као ускршња јаја са земље".
Становницима Флориде је обично забрањено да сами рукују игуанама. Али усред хладног таласа, Комисија за рибу и дивље животиње Флориде одлучила је да дозволи становницима да донесу замрзнуте игуане на привремена мјеста за сакупљање постављена широм државе, где ће бити или хумано еутаназиране или предате лиценцираним носиоцима дозвола за продају ван државе.
"Ако желите да му помогнете да се одмрзне, само га премјестите на сунце и он ће се попети право уз дрвеће", рекао је Килгор о гмизавцима.
"Али ако желите да помогнете животној средини и уклоните га, потребно је да позовете [Комисију за рибе и дивље животиње] и пронађете мјесто за одлагање, а они ће моћи да се о њему хумано побрину", додао је.
Чудан призор на улицама Флориде долази усред снажног циклона који доноси рекордне количине снега, снажне вјетрове и опасан лед југоистоку.
Национална метеоролошка служба упозорила је да се очекује "јак мраз" од недјеље увече до понедељка ујутру.
Прогнозе за недјељу увече сугеришу да би становници Флориде могли да виде температуре хладније чак и од оних у нордијској острвској земљи Исланду.
"Обавезно предузмите мјере за заштиту људи, цеви и биљака. Да бисте спријечили смрзавање водоводних цијеви, умотајте их или испустите воду или их оставите да полако капљу", написао је NWS.
Да подсјетимо, најмање 100 људи умрло је од последица екстремног времена које је погодило већи дио САД. Десетине хиљада домаћинстава су јуче и даље биле без струје у државама Мисисипи, Тенеси и Луизијана, преноси Телеграф.
