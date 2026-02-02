Држава која има више крава него људи

02.02.2026
09:53
Коментари:0
Неке земље су познате по величини становништва, док су друге познате по природним ресурсима или пољопривреди.
У Уругвају има око 3,5 милиона становника и 12 милиона говеда.
Говеда су кључна за економију, извоз и идентитет ове земље.
Готово сва стока у Уругвају узгаја се на природним пашњацима.
Једна земља се глобално истиче по томе што има више крава него људи, што је чини популарним питањем из географије, пољопривреде и на конкурентским испитима. Та земља је Уругвај.
Уругвај је земља која званично има више крава него људске популације. Сточарство доминира њеним руралним пејзажом, а говеда су кључна за њену економију, извоз и идентитет.
Уругвај има отприлике 12 милиона говеда, док је људска популација близу 3,5 милиона. То значи да по особи долазе готово три до четири краве, што Уругвају даје један од највећих односа говеда и људи на свијету.
Географија Уругваја игра главну улогу у овом феномену.
Земља је прекривена пространим природним травњацима познатим као пампе, који пружају идеалне услове за испашу на отвореном. Блага клима, плодно тло и обилни пашњаци омогућавају одрживи узгој стоке без тешких индустријских система исхране.
Узгој говеда је окосница уругвајске економије. Извоз говедине значајно доприноси националном дохотку и приходима од девиза.
Уругвај је глобално цијењен по производњи висококвалитетне говедине храњене травом, којом снабдијева тржишта у Европи, Кини и Сјеверној Америци.
*Највећи омјер говеда и људи
Уругвај има један од највећих омјера крава и људи у свијету, што значи да стока бројчано надмашује људе у већини регија земље, посебно у руралним подручјима.
*Нација говедине храњене травом
Готово сва стока у Уругвају узгаја се на природним пашњацима, а не на товилишту, што њиховој говедини даје репутацију природне, без хормона и еколошки одрживе.
*Стока обликује пејзаж
Велики дијелови уругвајске земље посвећени су сточарству, што утиче на обрасце насељавања, запошљавање на селу и планирање кориштења земљишта.
*Снажан извозни идентитет
Говедина је један од најпрепознатљивијих глобалних извозних производа Уругваја, а сточарска индустрија игра кључну улогу у обликовању међународне трговинске репутације земље.
*Контрола квалитета коју подржава влада
Строги ветеринарски надзор и праћење стоке од стране владиних агенција осигуравају здравље животиња, сигурност хране и усклађеност с извозним прописима.
Уругвај има огромну популацију стоке, систем пољопривреде заснован на пашњацима и индустрију говедине оријентисану на извоз, што га чини јединственим на свјетској мапи.
Уругвај, који се сматра једном од најуспјешнијих националних репрезентација на међународним такмичењима, је од ФИФА био проглашен "првом глобалном силом фудбала".
Ова држава је два пута била свјетски и олимпијски првак, а освојила је и рекордних 15 титула Купа Америке, преноси Н1.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму