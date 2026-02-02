Зашто је овонедјељни пун Мјесец посебан?

Извор:
02.02.2026
У недјељу, 1. фебруара 2026. године, је небом доминирао “Сњежни мјесец”, назив који се традиционално веже за пун Мјесец у фебруару.
Иако астрономски не доноси драстичне промјене, овај феномен носи дубоку симболику повезану с природом.
Име су му дали старосједилачки народи Сјеверне Америке јер је фебруар био најсњежнији мјесец, док се назив “Гладни мјесец” користио због тешких зимских услова и оскудице хране у том периоду.
Због чистијег зимског ваздуха и рефлексије снијега, Мјесец изгледа посебно сјајно, а сљедећи пуни Мјесец очекује нас већ 3. марта.
