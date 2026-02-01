Да ли и ви зими правите ову грешку: Ево како да провјетрите просторију, а не изгубите топлоту

Када је прозор стално мало отворен, хладан ваздух стално улази у стан. Оно што људи не примјете је да се временом хладе зидови, под и намјештај.

Стан тада изгуби "залихе" топлоте, па чак и када затворите прозор, осјећај хладноће остаје дуго, јер се све мора поново загријати.

Кратко провјетравање је много ефикасније

Најбољи трик је брзо, јако провјетравање. Отворите прозоре широм на пар минута, направите промају и затим све затворите. На тај начин ваздух се замијени, а зидови и намјештај не стигну да се охладе. Добијете свјеж ваздух без тога да стан "падне" у температури.

Када се зидови охладе, гријање мора да ради дуже и јаче да би вратило температуру. То је исто као да гријете стан из почетка, сваки пут изнова. Људи тада појачају термостат, а проблем није у јачини гријања, него у начину провјетравања.

Провјетравање

Зими се често ствара кондензација на прозорима и ћошковима. Правилно провјетравање помаже да избаците влагу напоље, али кип-прозор често прави супротан ефекат јер стално хлади исте површине. Кратко провјетравање је обично боља опција и за свјеж ваздух и за контролу влаге.

Ако желите мањи рачун и топлији стан, замијените кип-прозор навику кратким, јаким провјетравањем. Стан ће бити свјеж, али неће изгубити енергију коју скупо плаћате.