Да ли и ви зими правите ову грешку: Ево како да провјетрите просторију, а не изгубите топлоту

Извор:
Курир
01.02.2026
19:42
Коментари:0
Када је прозор стално мало отворен, хладан ваздух стално улази у стан. Оно што људи не примјете је да се временом хладе зидови, под и намјештај.
Стан тада изгуби "залихе" топлоте, па чак и када затворите прозор, осјећај хладноће остаје дуго, јер се све мора поново загријати.
Бања Лука
Грађани револтирани, недовољно паркинг мјеста у Бањалуци
Најбољи трик је брзо, јако провјетравање. Отворите прозоре широм на пар минута, направите промају и затим све затворите. На тај начин ваздух се замијени, а зидови и намјештај не стигну да се охладе. Добијете свјеж ваздух без тога да стан "падне" у температури.
Када се зидови охладе, гријање мора да ради дуже и јаче да би вратило температуру. То је исто као да гријете стан из почетка, сваки пут изнова. Људи тада појачају термостат, а проблем није у јачини гријања, него у начину провјетравања.
Зими се често ствара кондензација на прозорима и ћошковима. Правилно провјетравање помаже да избаците влагу напоље, али кип-прозор често прави супротан ефекат јер стално хлади исте површине. Кратко провјетравање је обично боља опција и за свјеж ваздух и за контролу влаге.
Градови и општине
Еколошка катастрофа у БиХ: Депонија угрожава ријеку, грађани позивају на хитну реакцију
Ако желите мањи рачун и топлији стан, замијените кип-прозор навику кратким, јаким провјетравањем. Стан ће бити свјеж, али неће изгубити енергију коју скупо плаћате.
Савјети
4 ч0
Савјети
8 ч0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму