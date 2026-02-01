Бањалука не смије да стагнира

Аутор:Теодора Беговић
01.02.2026
19:29
Коментари:0
Бања Лука мора да се развија и не смије да стагнира. Скупштинска већина тражила је капиталне инвестиције за изградњу моста у Доцу и водоводне мреже у Туњицама.
"Чак смо неке амандмане и заједно успјели да предложимо и усвојимо одређене амандмане које је и градоначелник предложио. То је све у циљу да овај буџет буде функционалан да буде у интересу свих Бањалучана. Надамо се да ће градоначелник након усвајања свих ових амандмана који су изгласани у Скупштини бити и проведени у пракси у овој години", рекао је Драган Лукач, одборник СНСД-а у Скупштини града Бања Лука.
У Народном фронту нису задовољни. Сматрају да се град није довољно посветио рјешавању круцијалних проблема. Због тога ће испаштати грађани.
"Ја бих вољела да смо у буџету имали више издвојених средстава и за рјешавање проблема Водовода, Еко топлана, загађења ваздуха, изједначавање субвенција за дјечије вртиће, али то се није нашло у буџету, иако ја сматрам да је то приоритет", рекла је Дијана Јешић, одборник Народног фронта у Скупштини града Бања Лука.
Не брине то првог човјека града. Драшко Станивуковић каже да ће бити довољно средстава у буџету за рјешавање свих важних питања у Бањалуци.
"Свако види одређене ствари на свој начин. Ја сматрам да велики град попут Бања Луке мора увијек имати проблеме и изазове, али се трудимо ефикасно их рјешавати. Нисмо свемогући, али мислим да је Бања Лука на добром путу", рекао је Драшко Станивуковић, градоначелник Бања Луке.
Предсједник СНСД-а, Милорад Додик, не би се сложио да је Бања Лука на исправном путу.
"Ми смо промијенили статус Бањалуке, ја сам направио Бањалуку главним градом. У Бањалуци је највећи број запослених у јавним институцијама, са најчешће високом стручном спремом, то су образовани људи који примају добре плате у Бањалуци. Бања Лука више не живи од запослених у Витаминци и Чајевцу и осталим предузећима, него живи од оног што је јавни ресурс Републике Српске. Бања Лука треба да покаже далеко више способности и да брани начин живота у Републици Српској јер од ње највише и добије. У Бањалуци је данас и сједиште Владе, сједиште институција, сједиште свих фондова, Бања Лука данас генерише преко 10 милијарди депозита годишње због којих не долазе овдје само људи из окружења и Републике Српске, него долазе људи и из других држава, овдје се разговара о озбиљним пројектима и ако Бања Лука изгуби тај значај, а изгубиће врло брзо ако настави овако судским процесима који ће једног дана само само затворити радњу", рекао је Милорад Додик, предсједник Републике Српске.
Хоће ли у буџету остати довољно средстава да се ријеше сви круцијални проблеми Бањалучана показаће се у наредним мјесецима. Услов је да се окрене граду, а не кампањи за изборе у октобру.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
10 ч0
Бања Лука
13 ч1
Бања Лука
15 ч1
Бања Лука
16 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму