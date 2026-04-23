Logo
Large banner

Невријеме у БиХ причинило милионску штету

Аутор:

АТВ
23.04.2026 22:41

Коментари:

0
Фото: Screenshot

Штете након јаког невремена које је почетком седмице погодило Бихаћ, Цазин и Босански Петровац процјењују се на вишемилионске износе.

Уништени су усјеви, оштећена возила и бројни објекти.

Скочила са терасе са троје дјеце

Свијет

Ово је мајка која је бацила кћерку марију са терасе, па с друго двоје дјеце скочила у смрт

Јак лед је у свега неколико минута проузроковао je озбиљне посљедице. У Полицијској станици Бихаћ пријављено је више од стотину оштећења аутомобила.

Помоћник градоначелника Бихаћа за цивилну заштиту Мирсад Шехић изјавио је да је невријеме захватило готово цијело подручје града.

"Од 35 мјесних заједница, само шест није било погођено овим снажним невременом“, изјавио је Шехић.

Процјенитељ штете у Сарајево осигурању Мерсад Жерић истакао је да су оштећења бројна, али и да могућности надокнаде зависе од врсте осигурања.

"Дошло је до оштећења бројних објеката, као и возила наших суграђана и осигураника. Када су у питању та оштећења, нажалост, код оваквих ситуација она се могу намирити само ако имате каско осигурање“, истакао је Жерић.

Пољопривреда девастирана

Испашта и пољопривредни сектор. Уништени су усјеви, пластеници и стакленици, а многи произвођачи истичу да санацију не могу исфинансирати сами.

Зорица Брунцлик-24102025

Сцена

Овако изгледа Зорица Брунцлик након операције: ''Разредна се ускоро враћа''

Магистар агрономије и пољопривредник Елвис Дедић изјавио је да су трошкови обнове изузетно високи.

"Када узмемо штете на пластеницима и најлонима, за обнову 100 квадрата потребно је од 1.500 до 2.000 марака. Код полукарбонатних плоча цијена је око 30 марака по квадрату. Ми имамо између четири и четири и по хиљаде квадрата, што значи да штета достиже и до 100 хиљада марака“, изјавио је Дедић.

Воћар из Бихаћа Јусуф Печенковић рекао је да су посљедице на воћу готово потпуне.

"Мислим да од плодова нема ништа, а и оно што остане биће деформисано, друге класе и неће бити за конзумацију“, рекао је Печенковић.

Пољопривредник Енес Глумац казао је да му је егзистенција директно угрожена.

"Живим од ових прихода. Штета је велика, борим се за породицу. Не тражим ништа, али ако се може помоћи од Цивилне заштите или Општине“, казао је Глумац.

Надају се реакцији институција. Из Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства Унско-санског кантона поручују да су већ обишли терен и евидентирали значајне штете.

Човјек с двогледом узнемирио Сарајлије

Градови и општине

Човјек с двогледом узнемирио становнике бх. града

Министар пољопривреде, водопривреде и шумарства Унско-санског кантона Едвин Алијановић изјавио је да су губици огромни.

"Изашли смо одмах на терен како бисмо видјели каква је ситуација. Обишли смо једног од највећих воћара у Бихаћу и видјели да је на том подручју уништено више од 80 посто воћа“, изјавио је Алијановић.

Огласила се Цивилна заштита

Из Цивилне заштите Бихаћа поручују да ће у наредним данима обићи погођена подручја након чега ће бити познато има ли основа за проглашење природне несреће.

"Морамо сачекати да грађани пријаве штете путем прописаних образаца. Након што све сумирамо, видјећемо колике су стварне размјере“, изјавио је Шехић.

TUZBA TUZBE SUD SUDNICA PRESUDA

Свијет

Осуђен због силовања држављанке БиХ у кругу болнице: Ево колику казну је добио

Тачне размјере штета још увијек се сабирају, али већ сада је јасно да ће највећи терет поднијети пољопривредни произвођачи, преноси ФТВ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

невријеме

Бихаћ

Штета од града

Материјална штета

Пољопривреда

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Крст у Српској православној цркви.

Друштво

Ако патите од ове болести сутра обавезно прочитајте једну молитву

2 ч

0
"Малољетничко насиље у порасту, потребна су нам нова рјешења"

Друштво

"Малољетничко насиље у порасту, потребна су нам нова рјешења"

3 ч

0
Зима не жели да оде: Колико ћемо још чекати топлије вријеме

Друштво

Зима не жели да оде: Колико ћемо још чекати топлије вријеме

6 ч

0
Висока пећ Нове жељезаре престала са радом

Друштво

Висока пећ Нове жељезаре престала са радом

7 ч

1

  • Најновије

23

07

Докторка Марија ухваћена с пацијентом у односу, ово је казна

22

57

Дошли су на сахрану брата да се промовишу: Исповијест Дарка Лазића

22

55

Шта значи често сањати исти сан?

22

41

Невријеме у БиХ причинило милионску штету

22

39

Најбољи лијек за мамурлук: Ово избјегавајте дан након пијанке

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner