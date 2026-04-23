Невријеме у БиХ причинило милионску штету

Аутор:АТВ
Коментари:0
Штете након јаког невремена које је почетком седмице погодило Бихаћ, Цазин и Босански Петровац процјењују се на вишемилионске износе.
Уништени су усјеви, оштећена возила и бројни објекти.
Свијет
Јак лед је у свега неколико минута проузроковао je озбиљне посљедице. У Полицијској станици Бихаћ пријављено је више од стотину оштећења аутомобила.
Помоћник градоначелника Бихаћа за цивилну заштиту Мирсад Шехић изјавио је да је невријеме захватило готово цијело подручје града.
"Од 35 мјесних заједница, само шест није било погођено овим снажним невременом“, изјавио је Шехић.
Процјенитељ штете у Сарајево осигурању Мерсад Жерић истакао је да су оштећења бројна, али и да могућности надокнаде зависе од врсте осигурања.
"Дошло је до оштећења бројних објеката, као и возила наших суграђана и осигураника. Када су у питању та оштећења, нажалост, код оваквих ситуација она се могу намирити само ако имате каско осигурање“, истакао је Жерић.
Испашта и пољопривредни сектор. Уништени су усјеви, пластеници и стакленици, а многи произвођачи истичу да санацију не могу исфинансирати сами.
Сцена
Магистар агрономије и пољопривредник Елвис Дедић изјавио је да су трошкови обнове изузетно високи.
"Када узмемо штете на пластеницима и најлонима, за обнову 100 квадрата потребно је од 1.500 до 2.000 марака. Код полукарбонатних плоча цијена је око 30 марака по квадрату. Ми имамо између четири и четири и по хиљаде квадрата, што значи да штета достиже и до 100 хиљада марака“, изјавио је Дедић.
Воћар из Бихаћа Јусуф Печенковић рекао је да су посљедице на воћу готово потпуне.
"Мислим да од плодова нема ништа, а и оно што остане биће деформисано, друге класе и неће бити за конзумацију“, рекао је Печенковић.
Пољопривредник Енес Глумац казао је да му је егзистенција директно угрожена.
"Живим од ових прихода. Штета је велика, борим се за породицу. Не тражим ништа, али ако се може помоћи од Цивилне заштите или Општине“, казао је Глумац.
Надају се реакцији институција. Из Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства Унско-санског кантона поручују да су већ обишли терен и евидентирали значајне штете.
Градови и општине
Министар пољопривреде, водопривреде и шумарства Унско-санског кантона Едвин Алијановић изјавио је да су губици огромни.
"Изашли смо одмах на терен како бисмо видјели каква је ситуација. Обишли смо једног од највећих воћара у Бихаћу и видјели да је на том подручју уништено више од 80 посто воћа“, изјавио је Алијановић.
Из Цивилне заштите Бихаћа поручују да ће у наредним данима обићи погођена подручја након чега ће бити познато има ли основа за проглашење природне несреће.
"Морамо сачекати да грађани пријаве штете путем прописаних образаца. Након што све сумирамо, видјећемо колике су стварне размјере“, изјавио је Шехић.
Свијет
Тачне размјере штета још увијек се сабирају, али већ сада је јасно да ће највећи терет поднијети пољопривредни произвођачи, преноси ФТВ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму