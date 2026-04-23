Ово је мајка која је бацила кћерку Марију са терасе, па с друго двоје дјеце скочила у смрт

23.04.2026 22:32

Скочила са терасе са троје дјеце
Шестогодишња дјевојчица Марија, коју је мајка бацила са терасе стана у Италији, прије него што је са још двоје дјеце у наручју скочила са висине, и даље се налази у критичном стању.

Дјевојчица је у сриједу ујутру примљена у болницу након што ју је мајка (46) бацила са трећег спрата зграде у улици Виа Заноти Бјанко у Катанцару, а потом скочила држећи у рукама бебу стару четири мјесеца и још једно дијете од четири године.

Мајка, беба и млађе дијете преминули су на лицу мјеста, док је мала Марија са тешким повредама хитно превезена у болницу.

Потресни детаљи

Хитну помоћ позвале су комшије које су око пет сати ујутру чуле снажан удар, а затим угледале четири непомична тијела на плочнику. Беба, четворогодишње дијете и мајка нису давали знаке живота, док је мала Марија још увијек једва дисала, преноси "Блиц".

Према информацијама из истраге, мајка је пред зору пробудила дјецу, обукла их као да их води напоље, а затим изговорила молитву.

Узела је бројаницу, једно дијете извела на терасу и бацила га, а потом је у наручје узела друго двоје дјеце и скочила са висине.

Када је полиција стигла на мјесто злочина, бројаница јој је и даље била омотана око руке.

Пробудио га крик

Отац дјеце био је у стану у тренутку трагедије. Спавао је док је његова супруга, из још увијек непознатих разлога, починила убиство дјеце и потом себи одузела живот.

Пробудио га је врисак комшија, након чега је у шоку истрчао низ степенице и покушавао да оживи дјецу, неутјешно плачући.

"Виђали смо дјецу свако јутро. Ово је трагедија... Дјеца су се играла напољу, давали бисмо им слаткише, ово је страшно, страшно...", рекле су комшије кроз сузе.

Они наводе да је породица дјеловала мирно и повучено. За мајку кажу да је била тиха и веома религиозна особа. Истичу да је прије него што је престала да ради како би се посветила дјеци, била директорка једног дома за старије особе у граду.

Додају да породица није имала финансијске проблеме нити су примијећене било какве дисфункционалности у односима.

Истрага у току

Градоначелник Катанцара Никола Фиорита рекао је да је мајка често одлазила у цркву и била блиска са свештеницима.

"Овдје није било ријечи о некој тешкој породичној ситуацији. Зато можемо посумњати на патњу која је вјероватно невидљива", рекао је Фиорита.

Истражиоци за сада не сумњају у спонтани чин, већ разматрају могућност да је ријеч о унапријед смишљеном дјелу, а међу могућим узроцима наводи се и постпорођајна депресија.

Истрага је и даље у току.

