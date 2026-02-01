Ове биљке најбоље упијају влагу: Идеалне су за купатило

Извор:
Магазин новости
01.02.2026
15:23
Коментари:0
Проналажење праве биљке за сваку собу у кући није једноставан задатак. Без обзира колико су лијепе, не можемо да бирамо биљке само на основу естетске вриједности, такође треба да узмемо у обзир различите услове који ће омогућити биљци да напредује.
Нивои влажности, свјетлосни услови и потребе за заливањем, су високо на тој листи. Управо то отежава проналажење савршене биљке за ваше купатило, које може имати прекомјерну влагу.
Постављање бостонске папрати може значајно да смањи ниво влаге, стварајући угодније окружење. Обезбиједите што је могуће више влажности и пажљиво пратите тло како бисте осигурали да биљке остану константно влажне.
Енглески бршљан је једноставан за његу и способан да успијева у топлим, влажним окружењима. Ова биљка је „озната по својој лозици и елегантном лишћу. Активно упија влагу, помаже у борби против влаге и заузврат смањује ризик од раста буђи.
Ова биљка има бујно зелено лишће и упадљиве бијеле цвјетове, који остављају утисак у свакој просторији. Поред тога има велику функцију када је у питању побољшање квалитета ваздуха.
