Logo
Large banner

Ове биљке најбоље упијају влагу: Идеалне су за купатило

Извор:

Магазин новости

01.02.2026

15:23

Коментари:

0
Ове биљке најбоље упијају влагу: Идеалне су за купатило
Фото: Pixabay

Проналажење праве биљке за сваку собу у кући није једноставан задатак. Без обзира колико су лијепе, не можемо да бирамо биљке само на основу естетске вриједности, такође треба да узмемо у обзир различите услове који ће омогућити биљци да напредује.

Нивои влажности, свјетлосни услови и потребе за заливањем, су високо на тој листи. Управо то отежава проналажење савршене биљке за ваше купатило, које може имати прекомјерну влагу.

novac evri

Свијет

Од данас у Бугарској обавезно плаћање у еврима

Које биљке су идеалне за купатило?

Бостонска папрат

Постављање бостонске папрати може значајно да смањи ниво влаге, стварајући угодније окружење. Обезбиједите што је могуће више влажности и пажљиво пратите тло како бисте осигурали да биљке остану константно влажне.

Енглески бршљан

Енглески бршљан је једноставан за његу и способан да успијева у топлим, влажним окружењима. Ова биљка је „озната по својој лозици и елегантном лишћу. Активно упија влагу, помаже у борби против влаге и заузврат смањује ризик од раста буђи.

илу-прехлада-10122025

Здравље

Природни лијек за прехладу од само два састојка: Неопходан је током зиме

Спатифилум

Ова биљка има бујно зелено лишће и упадљиве бијеле цвјетове, који остављају утисак у свакој просторији. Поред тога има велику функцију када је у питању побољшање квалитета ваздуха.

Подијели:

Тагови:

Цвијеће

Биљке

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мина Костић у емисији признала да је слала интимне слике Касперу

Сцена

Мина испратила Каспера у Америку

8 ч

0
Евро паре новац

Свијет

Превара к'о из филма: Четири Ролекса купљена новцем из Монопола

8 ч

0
Александар Д. убица Жувка Бакића

Хроника

Ово је осумњичени за убиство Бакића: Сликао се са муџахединима, опсједнут ''пуцачином''

8 ч

0
Лавров: То није наша брига

Свијет

Лавров: То није наша брига

9 ч

0

Више из рубрике

Грешке због којих коса изгледа беживотно

Савјети

Грешке због којих коса изгледа беживотно

1 д

0
Чишћење

Савјети

Не губите вријеме на чишћење: Ево како да вам стан заблиста за 15 минута

1 д

0
Ставите тоалет папир у кључалу воду и очистите кућу никад лакше

Савјети

Ставите тоалет папир у кључалу воду и очистите кућу никад лакше

1 д

0
Паре новац

Савјети

Осјећате анксиозност због трошења новца, највјероватније имате овај проблем

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

17

Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске

21

49

Очекивано: Хрвати поново славили уз Томпсона

21

44

Ана Бекута се коначно огласила након напада у Чачку

21

39

Милена Поповић поново показала бујне груди

21

26

Преживјела пакао са партнером: Сјекао је ножем гдје је стигао, једва извукла живу главу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner